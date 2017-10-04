طهي المعكرونة بطريقة خاطئة يتسبب في التصاقها بالوعاء وصعوبة في هضمها

لمياه السلق المتبقية بعد طهي المعكرونة فوائد كثيرة، فهي بديل شامبو جيد ولها فوائد للبشرة ويمكنك ري النباتات والزهور بها، بحسب صحيفة The sun، لكن هل تطهو المعكرونة بالشكل الصحيح؟

إذا حصلت على عجينة مطبوخة أو غير ناضجة كما ينبغي، أو إذا أضفت الملح في اللحظة غير المناسبة، قد تحصل على نتيجة سيئة.

كما أنها من بين أكثر الأخطاء شيوعاً خلال طهي المعكرونة، التي يكشفها الأخصائي في الكيمياء الفيزيائية هيرفي تيس، ومؤلفة كتب الطهي تيفين كامبيت، بحسب صحيفة Le figaro الفرنسية.

يعتقد الكثيرون أن طبخ المعكرونة أمر سهل للغاية، وهذا خطأ كبير.

معظم الهواة يقومون بسكب زيت الزيتون في الماء مع المعكرونة، مع جمع المقليات في وعاء طبخ صغير ثم إضافة رشة الملح بعد الطهي.

وعملت الصحفية ومؤلفة كتب الطهي، تيفين كامبيت، ومدير المركز الدولي لفن التذوق، هيرفي تيس، على تقديم مجموعة من النصائح والحيل لتجنب الوقوع في نفس الأخطاء.

وضع الزيت على عجينة المعكرونة

اتفق كل من تيفين كامبيت وهيرفي تيس بالإجماع على أن هذا "من أكثر الأخطاء شيوعاً". وحسب ما أكده تحليل الخبير الكيميائي، رافاييل هومون، الذي تحدث عن أخطاء الطهي التي تنتقل من جيل إلى جيل، فإنه "من غير المجدي وضع الزيت على عجينة المعكرونة، لأن زيت الزيتون لا يختلط مع الماء".

استخدام وعاء طبخ صغير جداً









بغض النظر عن موضوع سكب زيت الزيتون، كيف يمكن طبخ المعكرونة دون أن تلتصق بالوعاء؟ ووفقاً لتيفين كامبيت فإن "السر وراء عدم التصاق عجينة المعكرونة يكمن في حجم المقلاة في حد ذاته". كما أشارت إلى أنه "يجب طهي المعكرونة في كمية كبيرة جداً من الماء، يعني أكثر من لتر ونصف من الماء لكل 100 غرام من المعكرونة. علاوة على ذلك، من الأفضل استخدام قدر إذا كان وعاء الطبخ صغيراً جداً".

عدم تحريك المعكرونة أثناء الطهي

ووفقاً لكامبيت، من بين الأخطاء الشائعة أثناء طبخ المعكرونة عدم تحريكها جيداً خاصة في بداية عملية الطهو. مع ذلك، لا يجب تحريك المعكرونة بشكل مستمر ولا أن تغفل عنها وتحركها من وقت لآخر، بل القيام بذلك باعتدال حتى نتجنب التصاقها بوعاء الطبخ".

عدم انتظار غليان الماء

يمتلك جميعنا هذا الصديق الذي يضع المعكرونة في وعاء الطبخ بمجرد أن يُشارف الماء على الغليان، مع العلم أن هذا من الأخطاء الشائعة التي ترتكب عند طهي المعكرونة.

فمن الضروري أن ننتظر حتى يغلي الماء بالكامل قبل أن نضع المعكرونة، مما يسمح لنا باحترام وقت اللازم لطهيها بشكل تام، وإلا فسيكون من الصعب معرفة ما إذا كانت جاهزة أم لا.

التخلص من ماء الطهي

بينما يوصي هيرفي تيس بطهي المعكرونة في الماء المغلي، تفضل تيفين كامبيت استغلال تلك المياه وعدم التخلص منها. وقالت كامبيت "حين أقوم بإعداد الصلصة مع المعكرونة، أستعمل القليل من ماء طهي المعكرونة. فهذا الماء يُجنبني إضافة الدهون إلى طعامي، فضلاً عن الحصول على صلصة متجانسة".

علاوة على ذلك، يشهد العديد من الطهاة، على غرار جيمي أوليفر الذي يستخدمها في كل وصفاته في تحضير المعكرونة، بمدى نجاعة هذه الطريقة.

وضع الملح في آخر لحظة

حسب مؤلفة كتب الطهي "من الأفضل وضع الملح عندما يكون الوعاء على النار"، فمن المؤكد أنه سيذوب بطريقة متجانسة، أولاً في الماء الدافئ، ثم في المعكرونة".

وأضافت تيفين كامبيت أنه "بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجاهل وضع الملح في هذا الطبق فإن طعمه سيكون محبطاً إلى درجة أنهم سيضطرون إلى وضع المزيد من الصلصة أو الجبن المبشور".

الكثير من الطبخ يضر الأكل

تحتاج اللينجويني لسبع دقائق من الطبخ لتكون جاهزة؟ وفقاً لهيرفي تيس "من الممكن أن يُؤدي عدم احترام هذه المدة إلى تغيير المؤشر الجلايسيمي. وفي الحقيقة، لا شيء مقلق جراء ذلك، ولكن من المفيد معرفة هذه المعلومة".

كما يُوضح تيس أن "المعكرونة عادة ما تكون مصنوعة من دقيق القمح، أي من الغلوتين والنشا (السكر المعقد). وحين يُوضع الغلوتين في الماء المغلي، يتضخم النشا ليُفرز بعد ذلك الغلوكوز".

يجب التساؤل عما إذا كانت المعكرونة المطبوخة بشكل مفرط، ستتحول من سكريات بطيئة الهضم إلى أخرى سريعة الهضم، فبالإضافة إلى كونها غير صالحة للأكل، ستُصبح المعكرونة صعبة الهضم.

أخيراً نخبر السيدات أن المعكرونة قد تكون غير مفيدة لهن. إذ أثبت علماء أميركيون، من خلال دراسات أجريت على مجموعة من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و70 سنة، أن منتجات المعكرونة والأرز الأبيض والمعجنات، التي تعد عادات غذائية يومية لهؤلاء النساء، تعتبر أحد أهم عوامل إثارة حالة الاكتئاب لديهن، بحسب صحيفة Malysh الروسية.