مؤسسة قطرية اتهمتها دول الحصار بدعم الإرهاب توقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع الأمم المتحدة

وقعت مؤسسة قطر الخيرية (أهلية قطرية)، الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017 اتفاقية تعاون استراتيجي مع المفوّضيّة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب بيان للمؤسسة القطرية، جرى توقيع الاتفاقية بمقر الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، ومدتها 4 سنوات.

وفي يونيو الماضي أعلنت دول الحصار الأربع السعودية والإمارات ومصر والبحرين أن مؤسسة قطر الخيرية ضمن 12 كياناً تدعم الإرهاب.

وتأتي الاتفاقية الاستراتيجية بين مؤسسة قطر الخيرية و الأمم المتحدة بعد نحو 4 أشهر من الحصار المفروض على الدوحة.

ووفق البيان الصادر عن قطر الخيرية اليوم فإن الاتفاقية تتمحور حول التعاون والشراكة وبذل الجهود المشتركة بين قطر الخيرية والمفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين، والبحث عن سبل توفير الموارد المالية اللازمة لمشاريع إغاثية لفائدة اللاجئين والنازحين حول العالم".

وشدد البيان على "التمويل المشترك بين الطرفين (للمشروعات الإغاثية)، وبما لا يقل عن 3 ملايين دولار سنوياً"، دون تفاصيل.

وبحسب البيان، تمتلك قطر الخيرية والمفوضية الساميّة لشؤون اللاجئين سجلاً حافلاً من التعاون المشترك بدءاً من عام 2000 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، حيث تم توقيع 15 اتفاقية شراكة بينهما لصالح اللاجئين والنازحين في كل سوريا واليمن وميانمار والعراق والصومال وباكستان خلال هذه المدة، تقدر قيمتها بحوالي 8.5 مليون دولار.