المغنية الأميركية ديمي لوفاتو تشكر 4 دول عربية بسبب "ولائها" لأغنيتها الجديدة

نشرت المغنية الأميركية ديمي لوفاتو فيديو على حسابها على فيسبوك شكرت فيه 40 دولة حول العالم لتصدر أغنيتها Tell me you love me المرتبة الأولى من حيث التحميل.









شملت رسالة الشكر 4 دول عربية، ومنها لبنان، والإمارات العربية المتحدة، وليبيا، وفلسطين.









يُذكر أن الأغنية أطلقتها المغنية الشابة البالغ عمرها 25 عاماً في 29 سبتمبر/أيلول 2017، وحصلت على أكثر من 800 ألف مشاهدة على يوتيوب.

وقد زارت لوفاتو المغرب وأحيت حفلاً في مهرجان موازين في مايو/أيار 2017، سبقتها بزيارة إلى مدينة دبي الإماراتية في فبراير/شباط 2017، في إطار مهرجان RedFestDXB الموسيقي، في موسمه الرابع.