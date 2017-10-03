ثيلان بلوندو..الفتاة الأجمل في العالم بفستانٍ جريءٍ في أسبوع الموضة بباريس

سرقت عارضة الأزياء ثيلان بلوندو قلوب الجميع عندما فازت بلقب أجمل فتاة في العالم وهي لم تزل في سن السادسة.

وأظهرت ثيلان لماذا فازت بهذا اللقب حين ظهرت على منصة عرض أزياء لوريال خلال أسبوع الموضة في باريس بفرنسا يوم الأحد، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017.









وكانت الجميلة ثيلان بلوندو قد حضرت أسبوع الموضة بنيويورك، بعد أن وقَّعت منذ مدة قليلة أول عقدٍ كبير لها كسفيرة جديدة لشركة منتجات التجميل الفرنسية "لوريال" إلى جانب عارضات أزياء شهيرات مثل دوتزن كروس وباربرا بالفين.

نشرت الفاتنة ذات الشعر الذهبي طاقتها وحيويتها على منصة العرض بثوبها الزاهي منزوع الأكتاف، والذي تميَّز بتشكيلةٍ من الزهور، بحسب صحيفة Daily Mail البريطانية.

وجذبت مزيداً مِن الاهتمام بأرجلها الطويلة. وتميَّز حذاؤها الساحر بشُرَّافةٍ مربوطة إلى كاحلها، لإضفاء لمسةٍ نهائية ساحرة. (الشُرَّافة: زوائد توضع على أطراف الشيء تحليةً له، كالخلخال).

وارتدت ملكة الجمال فستاناً زهرياً، ووضعت ظلال العيون بلون زهرة الكرز لإبراز ملامحها.

وأبهرت الجميع بتألقها على المنصة وهي ترتدي قرطين باهظي الثمن.

وجذبت انتباه الحضور كذلك بتسريحة شعرها الملتوية، إذ صفَّفت شعرها على شكل تصفيفة كويف الشهيرة، لتنجح في الخروج بمظهرٍ كلاسيكي أنيق.

وكانت ثيلان حسب تقرير لـ Mirror البريطانية، قد طرقت أبواب الشهرة لأول مرة في عالم الموضة عندما قدَّمت عرض أزياء للمصمم الفرنسي جان بول غوتييه في العاصمة الفرنسية باريس، حين كانت في الـ4 من عمرها فقط.