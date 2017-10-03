بينها حلُّ الجناح العسكري لحماس.. نتنياهو يعلن شروطه للمصالحة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017 أي مصالحة فلسطينية بدون الاعتراف بإسرائيل وحل الجناح العسكري لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وقطع علاقاتها مع إيران.

ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو قوله "نتوقع من كل من يتحدث عن عملية سلام أن يعترف بدولة إسرائيل وبالطبع أن يعترف بالدولة اليهودية".

وأضاف "لن نقبل بمصالحة كاذبة حيث الطرف الفلسطيني يتصالح على حساب وجودنا".

وبحسب نتنياهو فإن "من يريد أن يقوم بمثل هذه المصالحة ففهمنا لهذه المصالحة بسيط جداً: اعترفوا بدولة إسرائيل وقوموا بحل الجناح العسكري لحركة حماس واقطعوا العلاقات مع إيران التي تدعو إلى إبادتنا وما إلى ذلك" مشيراً إلى أن "هذه الخطوات واضحة جداً".

وعقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الثلاثاء أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، في خطوة أولى على طريق إرساء عودة السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً إلى القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد مساء الإثنين في مقابلة تلفزيونية مع قناة مصرية أن موضوع سلاح الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حماس "يجب أن يعالج على أرض الواقع. هناك دولة واحدة بنظام واحد بقانون واحد بسلاح واحد".