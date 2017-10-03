وفاة الزعيم الكردي ورئيس العراق السابق جلال الطالباني

قال التلفزيون العراقي إن جلال الطالباني الزعيم الكردي والرئيس السابق للعراق توفي اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017

وقال أحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني "توفي قائدنا في ألمانيا".

وكان الطالباني أول رئيس كردي للعراق تم انتخابه في 2006.

وترك الطالباني منصب الرئاسة في 2014 بعد فترة علاج طويلة في أعقاب إصابته بجلطة دماغية في 2012.

ولد الطالباني عام 1933 قرب أربيل التي أصبحت مقراً لحكومة إقليم كردستان العراق. وكان أول رئيس غير عربي للعراق وانتخب عام 2005 بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بصدام حسين. وهو زعيم مخضرم شارك في مساعي الأكراد لتقرير مصيرهم.