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السعودية: هيئة الرياضة تتوعد إعلامياً "أساء" لمستشار في الديوان الملكي.. والصحافي يتحدى!

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TURKI AL AL SHAIKH
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توعدت الهيئة العامة للرياضة في السعودية بملاحقة إعلامي رياضي قانونياً، بدعوى الإساءة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة والمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ.

وانتقد الفراج قرار الهيئة العامة للرياضة إعفاء رئيس نادي الرائد عبد العزيز التويجري من منصبه، على خلفية اعتراضه على قرار يقضي بمنع رؤساء الأندية السعودية من الجلوس على دكة البدلاء.

الفراج قال عبر حسابه الموثق على تويتر:



لترد هيئة الرياضة على التغريدة بتعليق كتب فيه، "تم رصد هذه الإساءة وسيتم البدء فوراً في الإجراءات القانونية حيالها“.



ثم تفاعل الفراج مع التعليق بالقول: "الله يرحم أبو نواف فيصل بن فهد وأنتم أقزام أكيد ستتم الإجراءات والله مسخرة".



قبل أن يضيف الفراج بنبرة تحمل شيئاً من التحدي:




آل الشيخ.. وحادثة "وش معنى ما تصور؟!"


ويأتي اتهام الإعلامي الرياضي بالإساءة، في ظل عدد من التصريحات والمواقف المثيرة للجدل التي قام بها آل الشيخ وانتقدها المتابعون في عدة هاشتاغات على الشبكات الاجتماعية.

ففي 19 سبتمبر/أيلول 2017، وخلال مؤتمر الهيئة العامة للرياضة، وبخ أحد الصحافيين الحاضرين لمؤتمر صحافي بسبب تصوير فاعليات المؤتمر باستخدام الهاتف الجوال وإضاءة الفلاش.





إذ قال له، "لو سمحت، وش معنى ما تصور؟ وش معنى كلمة ما تصور؟ (إيقاف التصوير بالفلاش)؟ هل تحتاج شرح هذي؟ وش معنى تقفيل الجوال؟".



وقد عين آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للرياضة بعد يوم واحد من نشر أغنية "علم قطر"، التي كتب كلماتها بينما كان مستشاراً في الديوان الملكي السعودي.



وهو الأمر الذي اعتبره عدد من رواد الشبكات الاجتماعية "مكافأة" على كتابة الأغنية.




حذف 2937 تغريدة بعد تعيينه في منصب رسمي


وعقب تعيينه في المنصب الجديد قام آل الشيخ بحذف 2937 تغريدة، لتصبح عدد التغريدات على حسابه على تويتر عقب يوم من تعيينه 215 بعدما وصلت إلى 3152 بحسب موقع "العربي الجديد".



وكان من بين التغريدات المحذوفة واحدة تسيء لدولة الكويت، إذ وصفها بـ "المحافظة التاسعة عشرة في العراق".



وقال في تغريدة أخرى "والله ما يحتاج تحرق علم إسرائيل، احرق علم الهلال كافي"، كما أساء للسعوديّات في تغريداتٍ أخرى ذات إيحاءات جنسيّة، بحسب التقرير ذاته.





كما ضمت التغريدات المحذوفة تغريدات يمدح فيها قطر، وهي ما رآها متابعون ازدواجية عقب الأغنية التحريضية، إذ أطلقوا هاشتاغاً يحمل اسم #علم_تركي_يستر_نفسه، لنشر بعض الصور Screenshot لتلك التغريدات قبل حذفها.



 

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