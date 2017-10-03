السعودية: هيئة الرياضة تتوعد إعلامياً "أساء" لمستشار في الديوان الملكي.. والصحافي يتحدى!

توعدت الهيئة العامة للرياضة في السعودية بملاحقة إعلامي رياضي قانونياً، بدعوى الإساءة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة والمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ.

وانتقد الفراج قرار الهيئة العامة للرياضة إعفاء رئيس نادي الرائد عبد العزيز التويجري من منصبه، على خلفية اعتراضه على قرار يقضي بمنع رؤساء الأندية السعودية من الجلوس على دكة البدلاء.

الفراج قال عبر حسابه الموثق على تويتر:

#الرائد



شي مخجل ان يبعد رئيس نادي الرائد

التويجري الرياضي المعروف

ومن قبل تركي القزم الصغير المشجع

المتعصب الذي لاعلاقة له بالرياضة,,,! pic.twitter.com/RHA0iltg7a — دواس الفراج (@barzan1386) October 2, 2017

لترد هيئة الرياضة على التغريدة بتعليق كتب فيه، "تم رصد هذه الإساءة وسيتم البدء فوراً في الإجراءات القانونية حيالها“.

تم رصد هذه الإساءة وسيتم البدء فوراً في الإجراءات القانونية حيالها — هيئة الرياضة (@gsaksa) October 2, 2017

ثم تفاعل الفراج مع التعليق بالقول: "الله يرحم أبو نواف فيصل بن فهد وأنتم أقزام أكيد ستتم الإجراءات والله مسخرة".

رئيس مجلس إدارة #الهيئة_العامة_للرياضة يقرر إنهاء تكليف رئيس الرائد عبدالعزيز التويجري، وتكليف نائبه عبدالرحمن العتيبي بمهام الرئيس pic.twitter.com/eGdl36sah2 — هيئة الرياضة (@gsaksa) October 1, 2017

قبل أن يضيف الفراج بنبرة تحمل شيئاً من التحدي:

انا دواس الفراج

من شمر هل الجيره

انا موت ماله علاج

امسك رأسك واديره#دواس_الفراج



الى اللقاء ,, — دواس الفراج (@barzan1386) October 2, 2017

آل الشيخ.. وحادثة "وش معنى ما تصور؟!"

ويأتي اتهام الإعلامي الرياضي بالإساءة، في ظل عدد من التصريحات والمواقف المثيرة للجدل التي قام بها آل الشيخ وانتقدها المتابعون في عدة هاشتاغات على الشبكات الاجتماعية.

ففي 19 سبتمبر/أيلول 2017، وخلال مؤتمر الهيئة العامة للرياضة، وبخ أحد الصحافيين الحاضرين لمؤتمر صحافي بسبب تصوير فاعليات المؤتمر باستخدام الهاتف الجوال وإضاءة الفلاش.









إذ قال له، "لو سمحت، وش معنى ما تصور؟ وش معنى كلمة ما تصور؟ (إيقاف التصوير بالفلاش)؟ هل تحتاج شرح هذي؟ وش معنى تقفيل الجوال؟".

انت يادب ..!!

وقف تصوير تفهم انت ..!!



هل هذا منطق وزير ام ماذا نسميه او مازال في فكرة أستعباد البشر حلال ..😳👎🏽👎🏽#تركي_آل_الشيخ — فهدالحارثي 🇸🇦 (@room2222k) September 21, 2017

وقد عين آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للرياضة بعد يوم واحد من نشر أغنية "علم قطر"، التي كتب كلماتها بينما كان مستشاراً في الديوان الملكي السعودي.

El Magmoaa ... Alam Qatar - Lyrics Video | المجموعة ... علم قطر - بالكلمات https://t.co/jECAM6fkjv — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 4, 2017

وهو الأمر الذي اعتبره عدد من رواد الشبكات الاجتماعية "مكافأة" على كتابة الأغنية.

* وش مؤهلاتك يا تركي ال الشيخ؟

- أحمل بشوت طال عمرك

* عينوه مستشار بالديوان

- ياطويل العمر كتبت أغنية"علم قطر"

كفو عينوه رئيس لهيئة الرياضة! pic.twitter.com/3bFuFBAmug — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) September 21, 2017

حذف 2937 تغريدة بعد تعيينه في منصب رسمي

وعقب تعيينه في المنصب الجديد قام آل الشيخ بحذف 2937 تغريدة، لتصبح عدد التغريدات على حسابه على تويتر عقب يوم من تعيينه 215 بعدما وصلت إلى 3152 بحسب موقع "العربي الجديد".

وكان من بين التغريدات المحذوفة واحدة تسيء لدولة الكويت، إذ وصفها بـ "المحافظة التاسعة عشرة في العراق".

#علم_تركي_يستر_نفسه



بالله عليكم كيف يثق ولاة امرنا بتولية شخص يتلون كالحرباء ، pic.twitter.com/hGJFD6Pkqc — اديب.... (@aadeb1127) September 7, 2017

وقال في تغريدة أخرى "والله ما يحتاج تحرق علم إسرائيل، احرق علم الهلال كافي"، كما أساء للسعوديّات في تغريداتٍ أخرى ذات إيحاءات جنسيّة، بحسب التقرير ذاته.

#علم_تركي_يستر_نفسه



لا اعتقد ان شخص ينال شرف ثقة خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهدالامين تكون هذي تغريده له pic.twitter.com/mHMBtzLlRZ — خالد السهلي (@foryou19994) September 8, 2017

وزير سعودي صاحي الفجر يكتب الكلام ده

طب ليه اللوم على عمرو خالد وأحمد موسى لما كانوا في #السعودية طالما كله شمال ؟!#علم_تركي_يستر_نفسه pic.twitter.com/fvEOAGqhDL — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) September 7, 2017

كما ضمت التغريدات المحذوفة تغريدات يمدح فيها قطر، وهي ما رآها متابعون ازدواجية عقب الأغنية التحريضية، إذ أطلقوا هاشتاغاً يحمل اسم #علم_تركي_يستر_نفسه، لنشر بعض الصور Screenshot لتلك التغريدات قبل حذفها.