واتساب تحذف إيموجيز آبل من تطبيقها.. وهذه هي النسخة الجديدة الخاصة بها

قرَّرت شركة واتساب حذف إيموجيز آبل المستخدمة في تطبيق التراسل الفوري الخاص بها، وتقديم الإيموجيز الخاصة بها.

وأتاحت واتساب الإيموجيز الجديدة للنسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق على نظام أندرويد، لكن ما زالت إيموجيز آبل مستخدمة حتى الآن على النسخة الأساسية من التطبيق، بحسب موقع The Next Web.

ورغم رغبة واتساب في وضع نماذج الإيموجيز الخاصة بها، إلا أنه لا يسع أحد بمجرد النظر إلا ملاحظة التشابه الكبير بين تصميمات واتساب وآبل.









ولا توجد النسخة الجديدة من الإيموجيز للتطبيق على نظام iOS، ولكنها يتوقع أن تحل على نظام آبل في المستقبل القريب.

وعلى العموم ستظل هذه الإيموجيز الجديدة على النسخ التجريبية، وفي حال نجاحها فسوف يتم اعتمادها على النسخ الأساسية.