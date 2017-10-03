فور محاولة تمزيق "الكتاب المقدس" سقط المسرح عليه.. مغنٍ أميركي يتعرض للحادث الثاني من نوعه

تعرَّض مغني الروك الأميركي ماريلين مانسون لإصابة بالغة، أثناء أحد عروضه الموسيقية بمسرح هامرشتاين في نيويورك، نتيجة سقوط ديكور المسرح عليه.

وبحسب صحيفة The Guardian البريطانية، تسبَّب انهيار جزء ضخم وثقيل من الديكور في سقوط مانسون، وتم نقله فوراً إلى المستشفى.









العرض الذي كان بعنوان "الجنة تنقلب رأساً على عقب" هو جزء من جولة غنائية، يتحدى فيها المغني "الله"، ويستعرض أمام الجمهور تمزيقه لصفحات من الكتاب المقدس، وحين جاءت فقرة تمزيق الصفحات سقط مانسون أرضاً وفوقه جزء من الديكور..

وسبق أن أصيب مانسون في حفل آخر ضمن جولته، ما تسبَّب في كسر كاحله، أثناء حفل بمدينة بتسبرغ بولاية بنسلفينيا الأميركية، وهو يمزق الكتاب المقدس أيضاً.

صحيفة Daily Mail ، نقلت عن عازف الغيتار بالفريق تيلر بيتس، أن إصابة مانسون أوقفت جولته الغنائية، نظراً لعدم قدرته على الحركة، لكنها ليست إصابة خطيرة مهددة لحياته، موضحاً أنه يتلقى العلاج حالياً في منزله بلوس أنغلوس، عقب خروجه من المستشفى.

وبحسب موقع Dallas Observer، فإن مانسون وفريقه ألغوا 9 حفلات غنائية، التي كان أولها يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، بمدينة هيوستن.