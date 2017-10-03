حبيبها السابق يتَّهمها: والد بطلة "حب أعمى" مات قهراً بسببها.. كيف ردَّت ناصليهان؟

خرج حبيب النجمة التركية ناصليهان أتاغول السابق، للصحافة التركية، يوم الإثنين 2 أكتوبر 2017، ليُصرِّح أنها تغيَّرت بعد الشهرة.
وقال حبيب الممثلة السابق لموقع Vatan التركي، الذي نشر صورةً قديمة لهما مع بعض، إن بطلة مسلسل "حب أعمى" قطعت علاقتها بكل أصدقائها القدامى بعد الشهرة.
وأضاف المتحدث، أن ناصليهان "ظلَّت لفترة طويلة لا تزور والدها الذي كان مريضاً، إلى أن مات قهراً".
ولم تردّ ناصليهان على اتهامات حبيبها السابق، عبر حساباتها الرسمية على الشبكات الاجتماعية، إذ كان آخر منشور لها قبل 4 أيام.
ونشرت الممثلة التركية صورةً لغلاف النسخة التركية من مجلة Marie Claire، الذي ظهرت عليه.
وكان مسلسل Kara Sevda، أو "حب أعمى" كما يُعرف عربياً- أول مسلسل تركي يترشح منذ أيام، لجائزة Emmy العالمية المرموقة، عن فئة "تلانوفيلا".
ويتنافس المسلسل مع مسلسلين من البرازيل، وآخر من كندا، وهو من بطولة بوراك أوزجيفيت (32 عاماً)، ونصليهان آتاغول دوغلو (25 عاماً).