حبيبها السابق يتَّهمها: والد بطلة "حب أعمى" مات قهراً بسببها.. كيف ردَّت ناصليهان؟

خرج حبيب النجمة التركية ناصليهان أتاغول السابق، للصحافة التركية، يوم الإثنين 2 أكتوبر 2017، ليُصرِّح أنها تغيَّرت بعد الشهرة.

وقال حبيب الممثلة السابق لموقع Vatan التركي، الذي نشر صورةً قديمة لهما مع بعض، إن بطلة مسلسل "حب أعمى" قطعت علاقتها بكل أصدقائها القدامى بعد الشهرة.









وأضاف المتحدث، أن ناصليهان "ظلَّت لفترة طويلة لا تزور والدها الذي كان مريضاً، إلى أن مات قهراً".

ولم تردّ ناصليهان على اتهامات حبيبها السابق، عبر حساباتها الرسمية على الشبكات الاجتماعية، إذ كان آخر منشور لها قبل 4 أيام.

ونشرت الممثلة التركية صورةً لغلاف النسخة التركية من مجلة Marie Claire، الذي ظهرت عليه.

Çok keyifli çekimdi! Herkesin eline ruhuna sağlık 💛@korayparlak @ceylanatinc @melisilkkilic @ibrahimzengin @panteneturkiye #pantenesaci ✨ A post shared by Neslihan Atagül Doğulu (@neslihanatagul) on Sep 29, 2017 at 1:47am PDT

وكان مسلسل Kara Sevda، أو "حب أعمى" كما يُعرف عربياً- أول مسلسل تركي يترشح منذ أيام، لجائزة Emmy العالمية المرموقة، عن فئة "تلانوفيلا".

"Kara Sevda" Uluslararası Emmy Ödüllerinde Finale Kalan İlk Türk Dizisi! @iemmys #karasevda #ayyapim #iemmys #iemmyNOM A post shared by Ay Yapım (@ayyapim) on Sep 28, 2017 at 3:37am PDT

ويتنافس المسلسل مع مسلسلين من البرازيل، وآخر من كندا، وهو من بطولة بوراك أوزجيفيت (32 عاماً)، ونصليهان آتاغول دوغلو (25 عاماً).