"فستانك عارٍ وجسمك مكشوف".. درة تردُّ على معجبة انتقدت ملابسها بقسوة في الجونة

تعرَّضت الممثلة التونسية درة زروق لانتقادات، بسبب فستان ارتدته في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

تصميم الفستان أقرب لـJump Suit، مكشوف الظهر ومصمم من أقمشة شفافة مبطنة بلون الجسم، وهو من التصميمات المعروفة في ملابس السهرة والمناسبات، ورغم تلقيها العديد من تعليقات المديح إلا أن جمهور درة انتقدها لكون الفستان مكشوفاً، ولم يعتدها الجمهور بهذه الإطلالة.

الغريب أن درة اختارت تعليق إحدى المتابعات لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وأوضحت لها أن الفستان ليس شفافاً، وهو مبطن من الداخل، وأكدت في تعليقها أن الفستان ليس شفافاً، وهو مصمم من القماش، ومبطَّن. وأضافت في تعليقها أنها تعرف جيداً ماذا ترتدي في المناسبات، لكونها فنانة عربية تحترم نفسها، وفي الوقت نفسه تتبع خطوط الموضة دون ابتذال.

وتعرَّضت درة لموقف وَصَفَه الجمهور بالتحرش، مِن قِبل الممثل المصري أحمد الفيشاوي في افتتاح مهرجان الجونة، إلا أن درة التي بدا عليها الضيق من تصرف الفيشاوي، نفت -كما يتضح في الفيديو- أن يكون الأمر تحرشاً، أو سبَّب لها أيَّ نوع من الضيق.

