فوز 3 أميركيين بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2017.. "اكتشافهم يفتح عوالم غير مرئية"

قالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إن 3 علماء أميركيين هم رينير وايس وباري باريش وكيب ثورن فازوا بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2017، تقديراً لإسهاماتهم الحاسمة في ملاحظة الموجات الثقالية.

والموجات الثقالية هي تموجات في نسيج الزمكان، وتنبأت النظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين بها قبل قرن.

وقالت الأكاديمية في بيان "هذا شيء جديد ومختلف تماماً، ويفتح عوالم غير مرئية".

وأضافت "ثروة من الاكتشافات تنتظر من ينجحون في رصد الموجات وترجمة رسالتها".

وتبلغ قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).

وجائزة الفيزياء هي ثاني جوائز نوبل، التي تعلن هذا العام، بعدما أعلن أمس الإثنين فوز الأميركيين جيفري هول ومايكل روسباش ومايكل يانج بجائزة نوبل في الطب.

