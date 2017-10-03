هل هذا المذيع العربي هو حبيب مريم أوزرلي الجديد؟ صور تُظهرهما معاً في أحد الفنادق.. شاهد

تداولت الصحف التركية مؤخراً، أنباء عن وجود علاقة غرامية تجمع الممثلة التركية مريم أوزرلي والمذيع الفلسطيني باسل الزارو.
وكانت أوزرلي شوهدت مؤخراً مع الزارو في منطقة "أصمالي" بإسطنبول، بل شوهدا في نفس السيارة قبل توجههما لنفس الفندق، بحسب موقع Temiz التركي.
وأشارت Temiz، إلى أن مريم والزارو شعرا بالغضب عندما لاحظا عدسات الصحفيين، في حين رفضت النجمة التركية التعليق على الشائعات التي تدعي وجود علاقة عاطفية مع الزارو.
ونشر الزارو، مؤخراً صورة جمعته مؤخراً بالنجمة التركية مريم أوزرلي، خلال وجوده بمدينة إسطنبول التركية.
ويحرص مقدم برنامج ET بالعربي، الذي يذاع على MBC، منذ فترة على التقاط صور له مع النجمة التركية أينما قابلها، ونشرها على إنستغرام.
هذه الصور المتكررة طرحت شكوكاً عن وجود علاقة عاطفية تجمع بين المذيع الفلسطيني والنجمة التركية، خصوصاً الصورة التي نشرها الزارو، في سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان الزارو قد قابل أوزرلي في الإمارات خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حيث نشر نشر صوره معها عبر حسابه على إنستغرام.
وكان الزارو أيضاً قابل أوزرلي احتفالاً بعيد ميلادها، خلال يوليو/تموز، وأغسطس/آب الماضي، في برلين بألمانيا، حيث ظهر الاثنان في الصور وهما متقاربين بشكل ملحوظ.
How lucky i am to be hosted in berlin by this pure heart, genuine and great friend !! 🤗❤ . . You simply made #berlin on my top list my friend 😊 thx a million 🎈 . . #meryemuzerli #germany #solotraveler #travellingtheworld #traveler #30DAYSEUROPETRIP #31st_bday #europe #besthost #greatnight #friends #dubaiinberlin #basselalzaro
وكان الزارو نشر فيديو على إنستغرام بصحبة أوزرلي، حيث ردَّدت النجمة التركية بعضَ الكلمات بالعربية، في حين قالها الزارو بالتركية.