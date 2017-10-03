إصدار: ar

هل هذا المذيع العربي هو حبيب مريم أوزرلي الجديد؟ صور تُظهرهما معاً في أحد الفنادق.. شاهد

تم النشر: تم التحديث:
MRYMAWZRLY
other

تداولت الصحف التركية مؤخراً، أنباء عن وجود علاقة غرامية تجمع الممثلة التركية مريم أوزرلي والمذيع الفلسطيني باسل الزارو.

وكانت أوزرلي شوهدت مؤخراً مع الزارو في منطقة "أصمالي" بإسطنبول، بل شوهدا في نفس السيارة قبل توجههما لنفس الفندق، بحسب موقع Temiz التركي.



ozerli

وأشارت Temiz، إلى أن مريم والزارو شعرا بالغضب عندما لاحظا عدسات الصحفيين، في حين رفضت النجمة التركية التعليق على الشائعات التي تدعي وجود علاقة عاطفية مع الزارو.

ونشر الزارو، مؤخراً صورة جمعته مؤخراً بالنجمة التركية مريم أوزرلي، خلال وجوده بمدينة إسطنبول التركية.


A perfect turkish night out 😋 . . #friends #friendsforever #nightout #Istanbul #turkey #dinner

A post shared by Bassel Alzaro باسل الزارو (@basselalzaro) on




ويحرص مقدم برنامج ET بالعربي، الذي يذاع على MBC، منذ فترة على التقاط صور له مع النجمة التركية أينما قابلها، ونشرها على إنستغرام.

هذه الصور المتكررة طرحت شكوكاً عن وجود علاقة عاطفية تجمع بين المذيع الفلسطيني والنجمة التركية، خصوصاً الصورة التي نشرها الزارو، في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان الزارو قد قابل أوزرلي في الإمارات خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حيث نشر نشر صوره معها عبر حسابه على إنستغرام.


Welcome to Dubai @meryemuzerlimeryem 🤗🤗 #friends

A post shared by Bassel Alzaro باسل الزارو (@basselalzaro) on


وكان الزارو أيضاً قابل أوزرلي احتفالاً بعيد ميلادها، خلال يوليو/تموز، وأغسطس/آب الماضي، في برلين بألمانيا، حيث ظهر الاثنان في الصور وهما متقاربين بشكل ملحوظ.




With my new German Turkish friends ❤❤❤

A post shared by Bassel Alzaro باسل الزارو (@basselalzaro) on


وكان الزارو نشر فيديو على إنستغرام بصحبة أوزرلي، حيث ردَّدت النجمة التركية بعضَ الكلمات بالعربية، في حين قالها الزارو بالتركية.



 

التعليقات