هل هذا المذيع العربي هو حبيب مريم أوزرلي الجديد؟ صور تُظهرهما معاً في أحد الفنادق.. شاهد

تداولت الصحف التركية مؤخراً، أنباء عن وجود علاقة غرامية تجمع الممثلة التركية مريم أوزرلي والمذيع الفلسطيني باسل الزارو.

وكانت أوزرلي شوهدت مؤخراً مع الزارو في منطقة "أصمالي" بإسطنبول، بل شوهدا في نفس السيارة قبل توجههما لنفس الفندق، بحسب موقع Temiz التركي.









وأشارت Temiz، إلى أن مريم والزارو شعرا بالغضب عندما لاحظا عدسات الصحفيين، في حين رفضت النجمة التركية التعليق على الشائعات التي تدعي وجود علاقة عاطفية مع الزارو.

ونشر الزارو، مؤخراً صورة جمعته مؤخراً بالنجمة التركية مريم أوزرلي، خلال وجوده بمدينة إسطنبول التركية.

A perfect turkish night out 😋 . . #friends #friendsforever #nightout #Istanbul #turkey #dinner A post shared by Bassel Alzaro باسل الزارو (@basselalzaro) on Oct 1, 2017 at 2:46pm PDT

ويحرص مقدم برنامج ET بالعربي، الذي يذاع على MBC، منذ فترة على التقاط صور له مع النجمة التركية أينما قابلها، ونشرها على إنستغرام.

هذه الصور المتكررة طرحت شكوكاً عن وجود علاقة عاطفية تجمع بين المذيع الفلسطيني والنجمة التركية، خصوصاً الصورة التي نشرها الزارو، في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان الزارو قد قابل أوزرلي في الإمارات خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حيث نشر نشر صوره معها عبر حسابه على إنستغرام.

Welcome to Dubai @meryemuzerlimeryem 🤗🤗 #friends A post shared by Bassel Alzaro باسل الزارو (@basselalzaro) on Sep 15, 2017 at 11:24am PDT

وكان الزارو أيضاً قابل أوزرلي احتفالاً بعيد ميلادها، خلال يوليو/تموز، وأغسطس/آب الماضي، في برلين بألمانيا، حيث ظهر الاثنان في الصور وهما متقاربين بشكل ملحوظ.

Happiest birthday ever to the most humble down to earth fun beautiful "normal" human being ❤🤣🤗🎈 . . Ps. Sorry i didnt burn them tickets ! 🙈 . . #happybirthday #meryemuzerli A post shared by Bassel Alzaro باسل الزارو (@basselalzaro) on Aug 12, 2017 at 10:09am PDT

With my new German Turkish friends ❤❤❤ A post shared by Bassel Alzaro باسل الزارو (@basselalzaro) on Aug 24, 2017 at 1:37pm PDT

وكان الزارو نشر فيديو على إنستغرام بصحبة أوزرلي، حيث ردَّدت النجمة التركية بعضَ الكلمات بالعربية، في حين قالها الزارو بالتركية.