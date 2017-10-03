لماذا اختار التلفزيون السعودي أمَّ كلثوم لبثِّ أغانيها عبر شاشاته؟

يبدو أن اختيار التلفزيون السعودي بثَّ أغاني كوكب الشرق أم كلثوم عبر قناة الثقافية، لم يأتِ من فراغ؛ إذ إن وراء الاختيار عدداً من الأسباب الرئيسية.

وبحسب صحيفة "سبق"، فإن اختيار بث حفلات أم كلثوم، جاء بسبب عدم احتواء معظم أغانيها على كلمات أو جمل خادشة للحياء، ولا تحمل صوراً لمشاهد مخلة كما هو الحال في عدد من كليبات الأغاني الحديثة.

ولنفس الأسباب سيقوم التلفزيون ببث أغاني السيدة فيروز ونجاة الصغيرة، نظراً لمعاصرتهما ظهور التلفزيون السعودي منذ البداية.

وأفادت القناة الثقافية السعودية، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، بأنها ستبدأ من منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء، بث الحفلات الغنائية، والانطلاقة بأغانٍ لـ"سيدة الغناء العربي" أم كلثوم.

وانطلقت القناة الثقافية السعودية بتوجيه من العاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز، عام 2009.



وتبث القناة برامج عديدة على مدار الأسبوع، بينها: "المجلة الثقافية، وكشكول، والضحى، وسطور، وهي، وصحتي"، بجانب فعاليات وأنشطة ثقافية أخرى.