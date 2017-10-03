لست في حاجة إلى فنجان قهوة في الصباح.. إليك 8 بدائل صحية تمنحك الطاقة والحيوية

اكتشف الباحثون وجودَ صلة بين زيادة استهلاك القهوة وانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والكلى والسرطان والسكري.

لكن كما نعلم كل ما يزيد عن الحد ينقلب للضد، لذا لن تكون القهوة مفيدة إذا تم الإفراط في تناولها، إذ يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات بالمعدة، بالإضافة إلى الصداع والقلق، من بين أمراض أخرى عديدة.

ولأن القهوة بمثابة "إدمان" بالنسبة للبعض منا، فإن استبدالها بمشروبات ومأكولات أخرى يُمكنك التناول منها قدر ما تشاء دون توقع حدوث أضرار صحية سيكون جيداً، لأن النشاط الذي تحصل عليه من القهوة لن يكون ذا فائدة إذا ضحيت بصحتك في المقابل.

كما أن تلك البدائل التي يقدمها موقع Business Insider تجعلك في أعلى درجات الحيوية، كما تمنح جسمك الطاقة، وهي مناسبة تماماً لأولئك الذين لا يحبون القهوة.



1- شاي الكمبوشا











يشتهر شاي الكمبوشا باحتوائه على البروبيوتيك، كما يحتوي على فيتامينات B (وخاصة B12) التي تُعرف بأنها تزيد مستويات الطاقة.



2- الشاي الأخضر



يحتوي الشاي الأخضر إجمالاً على ثلث نسبة الكافيين تقريباً مثل القهوة سريعة التحضير من الحجم نفسه، حسبما ذكرت Mayo Clinic.



لكن الإكثار من الشاي الأخضر ليس مضراً، إذ يعتبر عنصر الكاتيشين من العناصر الرئيسة؛ حيث تعمل مضادات الأكسدة على مقاومة تلف الخلايا وربما تمنع ذلك.



3- الشاي الأسود



يحتوي الشاي الأسود المُخمَّر على نسبة من الكافيين، تعادل تلك الموجودة في كوب من القهوة سريع التحضير، وربما أكثر بقليل من جرعة إسبريسو، لذا ستحصل على نشاطك اليومي منه.







4- عصير عشبة القمح



تشتهر عُشبة القمح بكونها منشطاً طبيعياً، فهي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية.



5- عصير الرمان











يحتوي الرمان على الكثير من مضادات الأكسدة، وفيتامين C والفيتامينات المنشطة الأخرى.





6- حبوب التشيا











في لغة المايا، تشير كلمة "تشيا" إلى "القوة"، وليس الأمر من قبيل المصادفة إذا أخذنا في الاعتبار الكمَّ الهائل من الطاقة الذي تحتوي عليه العبوة الصغيرة من هذه الحبوب.

واعتاد المحاربون القُدامى على تناول هذه الحبوب لتحسين قدرتهم على التحمل، وفي الوقت الحاضر، يستخدمها الرياضيون والجميع على السواء لنفس الغرض.



7- المكسرات



يساعد كل من البروتين والألياف على تعزيز مستويات الطاقة لدينا، وتحتوي المكسرات على الاثنين معاً.

وتعتبر المكسرات المُملّحة من الطرق الرائعة لتعويض بعض أيونات الإلكتروليت التي فُقدت بطريقة طبيعية، وخاصة بعد ممارسة التمارين.





8- دقيق الشوفان









يعتبر دقيق الشوفان الغني بالألياف والبروتين أحد الطرق الصحية للحفاظ على إبقاء مستويات الطاقة عالية. كما يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، ومن الممكن أن يساعد أيضاً على الشعور بالاستيقاظ.