لأول مرة.. كريم عبد العزيز ينشر صورة أولاده على فيسبوك.. شاهد

نشر الفنان المصري، كريم عبد العزيز، صورة لأبنائه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وظهر علي وملك في الصورة وهما يرتديان حقائبهما وزيهما المدرسي، بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد.

وأرفق الفنان المصري الصورة بتعليق له، قال فيه "علي وملك في بداية الدراسة، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ويباركلكم في أولادكم جميعاً، أغلى ما في الحياة".

ويُفضل كريم عبد العزيز إبعاد حياته الشخصية والعائلية بعيداً عن الأضواء، فنادراً ما يظهر بصحبة زوجته في الاحتفالات والمهرجانات الفنية.

وتزوَّج الفنان المصري من هايدي هاني سرور، ابنة النائب السابق في مجلس الشعب المصري، هاني سرور.