3 بلدان عربية بها أكبر عدد من فروع ستاربكس رغم أنها ليست ضمن الأكثر استهلاكاً للقهوة.. فما الدول التي تحتسيها بشراهة؟

قبل يومين، وتحديداً في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، احتفل عشاق القهوة في جميع أنحاء العالم باليوم العالمي لمشروبهم المفضل، لكن يا ترى أي مكان في العالم يعتبر أهله الأكثر ولعاً بهذا المشروب البني؟



نشرت صحيفة The Telegraph البريطانية خريطةً لدول العالم، وفقاً لاستهلاك الفرد للقهوة، ووفقاً لإحصائيات المنظمة الدولية للقهوة، وقد تربَّع الفنلنديون على رأس قائمة الدول الأكثر استهلاكاً، باستهلاك المواطن الفنلندي لنحو 12 كيلوغراماً سنوياً.











ولع جيران فنلندا بالقهوة مقارب لها أيضاً، إذ جاءت النرويج، وأيسلندا، والدنمارك، والسويد ضمن المراكز العشرة الأولى.



الدول العشرون الأكثر استهلاكاً للقهوة:



1- فنلندا (يستهلك الفرد 12 كيلوغراماً سنوياً)

2- النرويج (يستهلك الفرد 9.9 كيلوغرام سنوياً)

3- أيسلندا (يستهلك الفرد 9 كيلوغرامات سنوياً)

4- الدنمارك (يستهلك الفرد 8.7 كيلوغرام سنوياً)

5- هولندا (يستهلك الفرد 8.4 كيلوغرام سنوياً)

6- السويد (يستهلك الفرد 8.2 كيلوغرام سنوياً)

7- سويسرا (يستهلك الفرد 7.9 كيلوغرام سنوياً)

8- بلجيكا (يستهلك الفرد 6.8 كيلوغرام سنوياً)

9- لوكسمبورغ (يستهلك الفرد 6.5 كيلوغرام سنوياً)

10- كندا (يستهلك الفرد 6.2 كيلوغرام سنوياً)

11- البوسنة والهرسك (يستهلك الفرد 6.1 كيلوغرام سنوياً)

12- النمسا (يستهلك الفرد 5.9 كيلوغرام سنوياً)

13- إيطاليا (يستهلك الفرد 5.8 كيلوغرام سنوياً)

14- سلوفينيا (يستهلك الفرد 5.8 كيلوغرام سنوياً)

15- البرازيل (يستهلك الفرد 5.5 كيلوغرام سنوياً)

16- ألمانيا (يستهلك الفرد 5.5 كيلوغرام سنوياً)

17- اليونان (يستهلك الفرد 5.4 كيلوغرام سنوياً)

18- فرنسا (يستهلك الفرد 5.1 كيلوغرام سنوياً)

19- كرواتيا (يستهلك الفرد 4.9 كيلوغرام سنوياً)

20- قبرص (يستهلك الفرد 4.8 كيلوغرام سنوياً)



ورغم أن الدول الإسكندنافية تهيمن على المراكز الأولى في استهلاك القهوة، إلا أنَّ تصنيف الدول المنتجة للبن مختلف للغاية.



ووفقاً للمنظمة الدولية للقهوة تُعدُّ البرازيل أكبر مصدر للقهوة في العالم، إذ تشحن للخارج في الواقع نحو 5.7 مليار رطل سنوياً من تفل القهوة. (نحو 2.6 مليار كيلوغرام)، وقد احتلت البرازيل هذه المرتبة كأكبر مصدر للقهوة في العالم لأكثر من 150 عاماً.



واحتلت فيتنام، على نحوٍ مفاجئ ربما، المركز الثاني، بتصديرها 3.6 مليار رطل سنوياً (نحو 1-6 مليارات كيلوغرام)، تليها على التوالي كولومبيا، وإندونيسيا، وإثيوبيا.



أكبر 10 دول مصدرة للقهوة في العالم:



1- البرازيل (نحو 2.6 مليار كيلوغرام)

2- فيتنام (نحو 1-6 مليارات كيلوغرام)

3- كولومبيا (نحو 816 مليون كيلوغرام)

4- إندونيسيا (نحو 680 مليون كيلوغرام)

5- إثيوبيا (نحو 384 مليون كيلوغرام)

6- هندوراس (نحو 348 مليون كيلوغرام)

7- الهند (نحو 348 مليون كيلوغرام)

8- أوغندا (نحو 288 مليون كيلوغرام)

9- المكسيك (نحو 234 مليون كيلوغرام)

10- غواتيمالا (نحو 204 ملايين كيلوغرام)





ورغم ذلك، تختلف قائمة الدول التي تنتشر فيها فروع من شركة المقاهي الأميركية الأشهر ستاربكس عن قائمة الدول الأكثر استهلاكاً للقهوة. لكن أي بلدٍ لديه أكبر عدد من فروع ستاربكس بالنسبة لتعداده السكاني؟ كشف موقع SilverDoor قائمة تجيب عن هذا السؤال.



1- موناكو: 52.08 فرع لكل مليون نسمة.

2- الولايات المتحدة: 41 فرعاً لكل مليون نسمة.

3- كندا: 38.8 فرع لكل مليون نسمة.

4- أوروبا: 27.25 فرع لكل مليون نسمة.

5- جزر البهاما: 26.25 فرع لكل مليون نسمة.

6- الكويت: 25.34 فرع لكل مليون نسمة.

7- سنغافورة: 23.18 فرع لكل مليون نسمة.

8- كوريا الجنوبية: 19.3 فرع لكل مليون نسمة.

9- كوراساو: 18.87 فرع لكل مليون نسمة.

10- تايوان: 16.74 فرع لكل مليون نسمة.

11- أيرلندا: 15.34 فرع لكل مليون نسمة.

12- البحرين: 14.95 فرع لكل مليون نسمة.

13- الإمارات: 14.61 فرع لكل مليون نسمة.

14- المملكة المتحدة: 13.84 فرع لكل مليون نسمة.

15- أندورا: 12.82 فرع لكل مليون نسمة.

وعامةً، يُسجِّل استهلاك القهوة ارتفاعاً حول العالم، وقد بلغ الضعف خلال 20 عاماً، وتعتلي القهوة قائمة المشروبات الأكثر استهلاكاً في العالم، بما يقرب من 2.25 مليار كوب يشرب يومياً.

وقد أجريت دراسة في الولايات المتحدة على أكثر من 185.000 من البالغين من أصول مختلفة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 - 75 عاماً، في فترة زمنية متوسطها ستة عشر عاماً.

واكتشف الباحثون وجود صلة بين زيادة استهلاك القهوة وانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والكلى والسرطان والسكري.

وعلى وجه التحديد خلال فترة الدراسة، كان أولئك الذين يشربون كوباً واحداً من القهوة يومياً أقل عرضة للوفاة بنسبة 12% من أولئك الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق، و18% بالنسبة لأولئك الذين يشربون ثلاثة أكواب من القهوة يومياً.