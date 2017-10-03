مجلة موضة تفوح منها عطور حسب الموضوع الذي تقرأه!

منذ إصدارها الأخير الشهر الماضي، أصبحت مجلة Sense Familiar من أكثر المجلات المميزة، لإضافتها لمسةً خاصة على صفحاتها من خلال عطور مميزة، مختارةً حسب المواضيع التي تقدمها في صفحاتها.



إذ تحاكي المجلة حاسة الشم لدى قرائها، من خلال العطور التي تفوح من صفحاتها بمجرد القيام بحكِّها، إذ إن كل تصميم مرفق في كل صفحة من صفحاتها له رائحة مميزة.



وقد عمل على تصميم هذه المجلة فريق يضم المصممة إزابيل بونر، والمصمم جوشوا شيكلي، والمصور الفوتوغرافي أليك ماكليش، وأيضاً تيموثي دان، بائع الورود البريطاني الشهير ومبتكر الشموع المعطرة.



ويعتبر هذا المشروع تحدياً للأفكار النمطية حول مجال الموضة، والذي يرتبط غالباً بكونه مجالاً يصعب الوصول إليه.



هذا، وتقول المصممة إيزابيل بونر في تصريحٍ لها نُشر على المجلة البريطانية It's Nice That: "أردت خلق مشروع متعدد الحواس، مُغر على جميع المستويات، يهتم كذلك بالأشخاص الذين يحملون نوعاً من التميز والتنوع الخاص بهم".



متابعةً: "حاسة الشم من الحواس التي قليلاً ما تُستغل في مجال صناعة الموضة، مقارنةً بحاسة النظر واللمس، وحتى السمع، فهي مرتبطةٌ بدورها بالذاكرة والتجربة الشخصية".



وتفتح هذه المبادرة آفاقاً جديدةً لجعل الصحافة المكتوبة -التي تمت مناقشة مستقبلها منذ عدة أعوام كونها في نزولٍ مستمر- أكثر جاذبية.



- هذا الموضوع مترجم عن النسخة المغاربية الصادرة باللغة الفرنسية لموقع "هاف بوست". للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.