فتاة إماراتية مجهولة تتسبب في حذف كليب "حقير الشوق".. وبلقيس: طظ في الكليب.. ضعوه تحت أقدامكم

بعد أن راهنت المطربة اليمنية بلقيس جمهورها على البكاء والتأثر بعد مشاهدة أحدث فيديو كليب لها "حقير الشوق"، وتجاوز الكليب مليون مشاهدة في أقل من يوم واحد، حذفت بلقيس الأغنية من حساباتها الرسمية عبر الشبكات الاجتماعية ومن موقع يوتيوب، والسبب الذي أعلنته المطربة اليمنية هو رسالة من طفلة إماراتية.

A post shared by Balqees (@balqeesfathi) on Oct 2, 2017 at 12:45pm PDT

وأوضحت بلقيس من خلال عدة مقاطع فيديو، أنها تلقَّت على هاتفها الخاص رسالة من إحدى الفتيات الإماراتيات، تخبرها فيها أنها شاهدت كليب "حقير الشوق"، وأنها أصيبت وأسرتها بانهيار تام، وذلك لأنها ابنة شهيد إماراتي، وشعرت أن الكليب يتناول معاناة أبناء الشهداء.

وبناء على الرسالة قرَّرت بلقيس حذف الكليب، مضحية بالمشاهدات ونجاح الأغنية، مؤكدة أنها لن تكون سبباً في حزن مزيد من الأسر التي تعاني بعد استشهاد ذويها.











وأكدت بلقيس أن السبب وراء حذف الكليب هو عبارة أرسلتها الفتاة الإماراتية قائلة "إذا تحبينني أرجوك احذفي الكليب"، وعلقت بلقيس قائلة "يلعن شيطان الكليب، وطظ في الكليب ونجاحه في مقابل ألا تبكي أسر الشهداء".

ويتناول الكليب قصة زوجة استشهد زوجها بالجيش، وتعثر على رسالة من ابنها الصغير إلى والده يحدثه فيها عن شوقه إليه، وتمنيه عودة الأب ولو لثوان معدودة.

وراهنت بلقيس قبل أيام من صدور الكليب على أن يستطيع أحد مقاومة البكاء إذا شاهده، ويبدو أنها نجحت بالفعل في رهانها، إلا أنها قررت في النهاية التخلي عن نجاحه من أجل أسر الشهداء، بحسب وصفها.