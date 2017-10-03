مطعم بـ9 مقاعد ووجبة واحدة فقط يفوز بأشهر تصنيف عالمي.. والسعر 400 دولار للشخص

بمقاعده التسعة فقط، وقائمة طعامه الوحيدة، حصد مطعم "أراكي سوشي" في لندن 3 نجوم ميشلان، مما يرفع عدد المطاعم الأعلى تصنيفاً في بريطانيا إلى 5.

"أراكي" هو مطعم سوشي يقع في حي فاخر بمايفير في لندن، يتميز بأن كل مقعد من مقاعده التسعة هو على طاولة الطهاة، ولديه قائمة طعام واحدة فقط، وهي قائمة السوشي أوماكازي، بتكلفة تبلغ نحو 400 دولار للشخص الواحد.

وانضم "أراكي"، الذي افتتح في شارع ريجنت عام 2014، إلى الطبقة العليا من المطاعم في دليل ميشلان الأحدث لبريطانيا العظمى وأيرلندا، حيث أعلن عن ذلك، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وبالتالي استعاد ميتسوهيرو أراكي، مالك المطعم، النجوم الثلاث التي فاز بها في مطعم السوشي "إدوماي" في طوكيو، قبل أن ينتقل إلى لندن قبل ثلاث سنوات.

وقال مايكل إليس، المدير الدولي لأدلة ميشلان: "بمقاعده التسعة، انتقل أراكي من قوة إلى قوة. عندما انتقل ميتسوهيرو أراكي إلى لندن من طوكيو في عام 2014 وضع لنفسه تحدياً باستخدام الأسماك الأوروبية وأصبح السوشي الذي يقدمه الآن رائعاً".

كما احتفظت أربعة مطاعم أخرى بتصنيفها من فئة ثلاث نجوم في القائمة الجديدة: مطعم Fat Duck المملوك لهيستون بلومنثال في براي، ومطعم Waterside Inn في بيركشاير، المملوك لألين رو.

ومطعم Alain Ducasse at the Dorchester في بارك لين وRestaurant Gordon Ramsay في تشيلسي، الذي احتفظ بالجائزة مع الشيف الجديد.

حصل 20 مطعماً على نجمتين، بما في ذلك إدخال جديد من قبل كلود بوسي في المطعم الفرنسي Bibendum، أيضاً في تشيلسي، الذي حصل على نجمة ثانية.

وحصل 150 مطعماً على نجمة ميشلان واحدة هذا العام، بما في ذلك 17 مطعماً جديداً. وهي تشمل حانة توم كيريدج، The Coach، في مارلو، باكس، ومطعم مايكل كاينز "Lympstone Manor" في ديفون. فاز مايكل سميث بنجمة عن Loch Bay، مطعمه الذي أنشأه في منزل ريفي على جزيرة سكاي في اسكتلندا.

أصبح Wild Honey Inn في ليسدونفارنا، مقاطعة كلير، وهو نزل من القرن التاسع عشر، أحدث مطعم أيرلندي يضاف إلى القائمة. يملكه ويديره الشيف إيدان ماكجراث وشريكه كيت سويني، وكان Wild Honey Inn -حامل ميشلان بيب غورماند منذ عام 2010- الوافد الجديد الوحيد الذي انضم إلى قائمة من 11 مطعماً حاصلة على نجمة ميشلان في الجمهورية الأيرلندية.

احتفظت أيرلندا الشمالية بنجمتي ميشلان لـEipic وOx، وكلاهما في بلفاست.

كما منحت أيضاً نجمة ميشلان واحدة لبيتر سانشيز-إغليسياس في Paco Tapas في بريستول، مات ورسويك في Latymer في ساري وCoworth Park في أسكوت، ومارك بيرشال في Moor Hall في لانكشاير، ونيال كيتينغ في Whatley Manor في ويلتشير.

في لندن، تلقى A Wong نجمة عن الطهي الكانتوني المعاصر، في حين تلقت آن صوفي بيك واحدة عن أطباقها الفرنسية في La Dame de Pic. وفيل هوارد حصل على نجمة عن Elystan Street، كما حصلت الأطباق الشمالية التقليدية في Aquavit على نجمة أيضاً. كما انضم مطعمان هنديان في لندن إلى قائمة هذا العام من الفائزين بجائزة ميشلان: Jamavar وVineet Bhatia اللذان أعيد افتتاحهما.

وقد حافظ فندق Boath House في أولدرن على نجمته، على الرغم من مطالبته بتجريده من تصنيفه، مدعياً أن الشكل الرسمي يثبط العملاء المحليين.