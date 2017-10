بعد هجوم لاس فيغاس.. السفيرة الأميركية السابقة في قطر: شعرت بالأمان في الشرق الأوسط أكثر من أميركا

غرَّدت السفيرة الأميركية السابقة في قطر دانا شيل سميث، على صفحتها بموقع تويتر، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وذلك بعد هجوم استهدف مدينة لاس فيغاس وأوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.

سميث قالت: "العائلة وجميع الأصدقاء قلقون على وجودي في الشرق الأوسط، لكن، بصراحة، كنت أشعر هناك بالأمان أكثر".

وتابعت في تغريدة أخرى حول الهجوم: "ما الذي يحتاجه هذا البلد لفعل شيء حيال الأسلحة؟ التعازي بالطبع، لكنها لا تكفي".

Friends and family worried about me living in the Middle East. But, frankly, I felt safer there in most respects.

— Dana Shell Smith (@AmbDana) October 2, 2017