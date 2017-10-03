شرطة لوس أنغلوس تعلن وفاة نجم أميركي ثم تكتشف أنه على قيد الحياة!

اعتذرت شرطة لوس أنغلوس، عن معلومات أمدَّت بها وسائل إعلام أميركية، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حول وفاة نجم الروك الشهير توم بيتي، عن 66 عاماً.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن الشرطة في بيان صدر عنها بوقت متأخر الإثنين، تقدمت باعتذار على "المعلومات الخاطئة التي تم إعطاؤها لوسائل الإعلام حول وفاة بيتي في المستشفى الذي يعالج به".

البيان ذكر أنه "لا توجد معلومات حول وفاة نجم الروك، والمعلومات الأولى التي تم نشرها بهذا الصدد، جاءت بالخطأ".

أسرة بيتي، ومسؤولو المستشفى الذي يخضع بقسم العناية المركزة به، بعد أزمة قلبية أصابته مؤخراً، لم يدلوا بأية تصريحات رسمية حول الوضع الصحي للنجم الأميركي.

وولد مغني الروك الأميركي، في 20 أكتوبر/تشرين الأول 1950، في غينزفيل بفلوريدا، وبدأ مسيرته الفنية في أواخر سنة 1970.

الجدير بالذكر أن شهرة بيتي بدأت مع فرقة "Tom Petty and the Heartbreakers" ومن أشهر أغانيها "Breakdown"، التي صدرت عام 1978.

