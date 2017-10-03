فيسبوك تعيِّن 1000 موظف لمراقبة المحتوى وردع الاستخدام السيئ للحكومات

قالت شركة فيسبوك الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إنها تعتزم تعيين أكثر من 1000 شخص لمراجعة الإعلانات وضمان استيفائها الشروط، في إطار جهود لردع روسيا وغيرها من الدول عن استخدام شبكة التواصل الاجتماعي للتدخل في انتخابات دول أخرى.

وكانت فيسبوك قالت الشهر الماضي إنها تعتقد أن عناصر في روسيا اشترت نحو 3 آلاف إعلان مثير للانقسام على شبكتها بالولايات المتحدة، في الشهور السابقة لانتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني، وما بعدها.

ومنذ الكشف عن ذلك، واجهت فيسبوك تساؤلات ودعوات لوضع الجهات المعنية في الولايات المتحدة قواعد منظمة.

وحدد الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، الخطوات التي تعتزم اتخاذها لردع الحكومات عن إساءة استخدام أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم.

وقالت فيسبوك في بيانٍ، الإثنين، إنها ستضم 1000 موظف إضافيين على مدار العام المقبل، وتضخ المزيد من الاستثمارات في برامجها؛ لرصد الإعلانات وحذفها تلقائياً.

وقالت الشركة: "مراجعة الإعلانات لا تعني تقييم المحتوى فحسب، وإنما السياق الذي تم شراؤها فيه وجمهورها المستهدف، لهذا فإننا سنغيّر نظامنا لمراجعة الإعلانات؛ لنولي المزيد من الاهتمام بهذه الإشارات".