زار "الأرض البوذية الصافية".. مدوِّن سعودي يتجوَّل بك في كيوتو اليابانية

إذا كنت من محبي السفر والتعرف على الثقافات الأخرى، فالمدون السعودي أنس إسكندر يأخذك هذه المرة إلى مدينة كيوتو التي كانت عاصمة اليابان قبل 900 سنة، ويتجول بكاميرته في أقدم شارع في المدينة.

يزور المدون معبداً وسط النهر مطلياً بالذهب، والذي يسمى الأرض البوذية الصافية، وهو كان معبد أحد الأباطرة والذي حكم اليابان قبل 2600 سنة. وقد وصل عدد أباطرة اليابان إلى 125 إمبراطوراً.

تجول إسكندر في الأسواق الشعبية للمدينة، وأكل أكلاتهم وعرف متابعيه على طريقة استخدام المواصلات بكيوتو، فشاهد الفيديو إذا كنت تريد معرفة كل ذلك.