صرحت بأنها تفضل "الفورد" فكافأتها الشركة بـ"موستانغ" صفراء.. سيدة سعودية تفوز بسيارة الأحلام

قدمت شركة فورد للسيارات في الشرق الأوسط إلى ناشطة سعودية سيارة أحلامها، بعد صدور القرار الملكي التاريخي الذي يسمح للنساء بقيادة السيارات للمرة الأولى في المملكة المحافظة.

وأعلنت "فورد الشرق الأوسط"، في تغريدة الجمعة على تويتر، أن هناك سيارة فورد موستانغ صفراء تنتظر الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة سحر نصيف، التي كانت أعلنت تفضيلها هذا الطراز خلال مقابلة معها بعد وقت قصير على صدور الأمر الملكي في 26 سبتمبر/أيلول 2017.

وقالت "فورد الشرق الأوسط" لنصيف في التغريدة: "نودّ أن نقدم لك سيارة أحلامك"، ثم تبع ذلك بعد ساعاتٍ، تغريدة أخرى تقول: "سيارتك الموستانغ حقك" مع صورة لـ"موستانغ" صفراء مع هاشتاغين اثنين "موستانغ سحر" و"الملك ينتصر لقيادة المرأة".

وكانت السعودية أعلنت السماح للمرأة بقيادة السيارة ابتداء من يونيو/حزيران المقبل. والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على المرأة قيادة السيارة ضمن مجموعة أخرى من القيود الاجتماعية الصارمة.

ويشكل القرار الذي سيبدأ تطبيقه في يونيو/حزيران 2018 محطة رئيسية في سلسلة إصلاحات اجتماعية شهدتها المملكة المحافظة مؤخراً.

وفتح القرار الباب أمام سوق جديدة مربحة لشركات صناعة السيارات، مع تعزيز شركات رئيسية جهودها لاجتذاب الزبائن الجدد.

وشهدت السنوات الأخيرة اعتقال عدد من الناشطات السعوديات؛ بسبب تحدّيهن الحظر وقيادتهن السيارة في مدن المملكة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 1990، سجل احتجاج جماعي نادر في المملكة عندما شكَّلت 47 امرأة سعودية موكباً وقُدن سياراتهن في الشوارع؛ اعتراضاً على منعهن من القيادة.

وقامت السلطات آنذاك باحتجازهن، ولم يطلَق سراحهن الا بعد توقيع أولياء أمورهن تعهُّداً بأن هذا التصرف لن يتكرر ثانية.