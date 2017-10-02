لن يجسد شخصية إرهابي.. إياد نصّار إلى العالمية في مسلسل سياسي إلى جانب أليك بولدوين

يخطو الممثل الأردني إياد نصار خطوة جديدة في مشواره نحو العالمية؛ بمشاركته في مسلسل تلفزيوني من إنتاج هوليوود، إلى جانب الممثلَين الأميركيَّين أليك بولدوين وجيف دانيلز، وعدد كبير من الممثلين من أصول عربية.

فقد عاد الممثل الأربعيني من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية بعد أن أنهى تجسيد دور شخصية "أمين" في مسلسل يحمل اسم The Looming Tower، والمأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته مبنيَّة على أحداث الـ11 من سبتمبر/أيلول 2011، وصعود تنظيم القاعدة، للكاتب لورانس رايت والتي نال عنها جائزة بوليزتر التقديرية للصحافة.









ليس هناك كثير من المعلومات عن دور نصار في العمل، إلا أنه -وبحسب "ET"- متحمس جداً للدور، خاصة أنه لن يجسد فيه شخصية إرهابية، كما أن طريقة تقديمه للشخصيات العربية الأخرى موضوعية وغير نمطية.

وبحسب تعريف الكتاب، فإن المسلسل الذي سيشارك نصار في حلقتين من حلقاته، يروي قصة صراع جهازي الاستخبارات والجرائم الفيدرالية الأميركيين وأثر هذا الصراع في التسبب بتصدع أمني، فتح الباب أمام أحداث سبتمبر/أيلول؛ ومن ثم غزو العراق.

يقدم The Looming Tower تحليلاً غير مسبوق في الدراما وخلفيات عن 5 عقود خلت، في محاولة فهم الأصولية الإسلامية، التي أدت إلى صعود تنظيم القاعدة.

والذي قابله فشل الأجهزة الأمنية في منع الهجمة قبل وقوعها، راوياً قصة محقق في جهاز FBI في وحدة مكافحة الإرهاب ويدعى جون أونيل، الذي استطاع منذ عام 1990 أن يعرف قبل الآخرين مدى خطورة تنظيم القاعدة ويتفانى في كشف المزيد عنه.

كما يتتبع المؤلف مسيرة حياة مؤسس التنظيم أسامة بن لادن ونائبه أيمن الظواهري، من جنديَّين محاربَين في أفغانستان إلى مخططَين لـ"أكبر عملية إرهابية في التاريخ"، حسب وصف الكتاب.



