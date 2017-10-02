ارتدى النقاب وذهب لمقابلة حبيبته لكن حذاءه الرجالي كشفه! القبض على شاب مصري

لجأ شاب مصري إلى ارتداء الملابس النسائية من أجل زيارة حبيبته، في إحدى قرى محافظة الشرقية، إلا أن خطته باءت بالفشل بعدما تمكَّن الأهالي من كشفه؛ بسبب حذائه الرجالي.



وذكرت صحف مصرية أن الشاب لجأ إلى هذه الحيلة لرؤية فتاة يحبها وتقدَّم لخطبتها أكثر من مرة ولكنها أهالها رفضوه، مما جعله يفكر في مقابلتها بغيابهم.

وفي أثناء سيره إلى بيت الفتاة، شكَّ أهالي القرية في طريقة مشيه،وحذاءه الرجالي وقاموا بنزع نقابه وتبيَّن أنه شاب في العشرينيات من عمره، فانهالوا عليه بالضرب حتى روى قصته.

وبحسب التحريات المصرية، فإن الشاب المتهم تقدَّم لخطبة إحدى الفتيات بقرية سوادة أبو شلبي، التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، منذ عام ونصف العام، إلا أن والد الفتاة رفضه أكثر من مرة، وبعد ذلك سافر الشاب للعمل بدولة السعودية، وحينما عاد أراد الاطمئنان على الفتاة، فارتدى ملابس نسائية ونقاباً؛ لكي يزورها في المنزل على أنه صديقة لها.

وبعد القبض عليه من الجهات الأمنية، تم تحويل الشاب إلى النيابة العامة.