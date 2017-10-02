لا داعي لخبراء العلاقات.. جهاز جديد يستطيع التنبُّؤ بمصير زواجك وإلى متى سيستمر!

استطاع باحثون في جامعة ساوث كاليفورنيا تصميم جهاز يستطيع التنبُّؤ بعُمر العلاقات العاطفية، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.

واستطاع الجهاز الذي يمكنه تعلّم الخوارزميات، السماع لجلسات علاج 134 زوجاً، كما غذَّى القائمون على الدراسة الجهاز بمعلومات أخرى عن كل علاقة، بحسب موقع The Next Web.

ولاختبار مدى صحة تحليل الذكاء الاصطناعي، تم تقديم فيديوهات جلسات العلاج إلى خبراء نفسيين لتحليلها، وكانت المفاجأة أن نسبة التطابق وصلت إلى درجة عالية، بحسب موقع The Conversation.

وقال القائمون على الدراسة في ورقتهم البحثية: "أظهرت تجاربنا أن استخدام البيانات المجمعة من الأزواج أصحاب العلاقات المتوترة، وأن التنبؤات الناتجة عن تحليل الذكاء الاصطناعي يمكن مقارنتها أو قد تتفوق على تنبؤات البشر".

واستطاع الجهاز تعلّم وفهم كيف يتكلم كل من الطرفين، وما هي نغمة وأسلوب الكلام ومتى قيلت، بحسب البحث المنشور على PLOS One.