فتاة سعودية تنافس بيلا حديد في الدعاية لشركة ساعات عالمية.. كيف تحدت نصيحة والدها؟

يبدو أن هناك منافسة جديدة لعارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، خاصةً بعد أن أعلنت شركة الساعات السويسرية Tag Heuer تعاقدها مع السعودية رها محرّق لتصبح وجهاً إعلانياً لأحدث حملاتها الدعائية.

محرق (سعودية الجنسية)، درست الاتصالات المرئية في الجامعة الأميركية بالشارقة، وعملت في مجال الدعاية والإعلان، إلا أن هوايتها كانت تسلُّق الجبال وتعدّ أصغر عربية تتسلق جبل إيفرست.

TAG Heuer x Raha Moharrak from Vogue Arabia on Vimeo.

وتروي محرق تجربتها خلال الإعلان الذي تم تصويره بإحدى القرى السويسرية، قائلةً إنها تخاف أن تفقد حياتها في الجبل، ولكنها في الوقت نفسه تخاف إلا تعيش حياتها فعلياً، وبحسب ما تقوله في الإعلان فإنه طلب من والدها السماح لها بتسلُّق الجبل فرفض.

وتتمنى محرق أن ترى جيلاً من الفتيات، ليس من بينهن "أول" واحدة، وإنما تستطيع جميع الفتيات أن يغزون كل المجالات.

وأعلنت شركة الساعات الشهيرة في فبراير/شباط الماضي عن بيلا حديد كوجه دعائي لها.

