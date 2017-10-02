عفا عن قاتل ابنه قبل تنفيذ حكم القصاص بدقائق.. شاهد كيف استقبل الحضور القرار

تداول عدد كبير من مستخدمي تويتر فيديو لأحد المواطنين السعوديين، وهو تنازل عن قصاص قاتل ابنه بمدينة العلا في السعودية.

عفو عن قصاص ... وجمال للطبيعة

هنيئا لكم بأن يكون المكان هي #العلا

الف مبروووك 👈 #عتق_رقبة_عادل_المنصوري pic.twitter.com/22MukFwAcd — عوض العطوي (@awaadatawe) ١ أكتوبر، ٢٠١٧

وعبّر عدد من الذين حضروا إلى ساحة القصاص بالمدينة عن رضاهم عن قرار رحيل الفقيري العنزي الذي عفا في اللحظة الأخيرة عن تطبيق القصاص.

وقال حساب باسم خلف بن بخيث: "جزاه الله خيراً وأسعده وأحبابه الشيخ رحيل الفقيري العنزي الذي عفا لوجه الله في ساحة القصاص.. والحمد لله".

#عتق_رقبة_علي_عادل_المنصوري#العلا

جزاه الله خير واسعده واحبابه



الشيخ رحيل الفقيري العنزي



الذي عفا لوجه الله في ساحة القصاص

والحمدلله pic.twitter.com/fB0F8f6YY5 — خلف بن بخيت🇸🇦 (@KHEER__) ١ أكتوبر، ٢٠١٧

ورأى حساب باسم نواف الحميدي أن الشيخ رحيل الفقيري، "كأنما أحيا الناس جميعاً".

(ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) #الشيخ_رحيل_الفقير عفى لوجه الله فلا توفيه كلمات فكيف بالأجر، أحييت العالم والبشرية #العلا — نواف الحميدي الفقير (@Naalfa) ١ أكتوبر، ٢٠١٧

ودشن بعض السعوديين وسماً بعنوان "#عتق_رقبة_عادل_المنصوري"، فيما دوَّن آخرون تحت عنوان وسم "#الشيخ_رحيل_الفقير".