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عفا عن قاتل ابنه قبل تنفيذ حكم القصاص بدقائق.. شاهد كيف استقبل الحضور القرار

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SAUDI
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تداول عدد كبير من مستخدمي تويتر فيديو لأحد المواطنين السعوديين، وهو تنازل عن قصاص قاتل ابنه بمدينة العلا في السعودية.



وعبّر عدد من الذين حضروا إلى ساحة القصاص بالمدينة عن رضاهم عن قرار رحيل الفقيري العنزي الذي عفا في اللحظة الأخيرة عن تطبيق القصاص.

وقال حساب باسم خلف بن بخيث: "جزاه الله خيراً وأسعده وأحبابه الشيخ رحيل الفقيري العنزي الذي عفا لوجه الله في ساحة القصاص.. والحمد لله".



ورأى حساب باسم نواف الحميدي أن الشيخ رحيل الفقيري، "كأنما أحيا الناس جميعاً".



ودشن بعض السعوديين وسماً بعنوان "#عتق_رقبة_عادل_المنصوري"، فيما دوَّن آخرون تحت عنوان وسم "#الشيخ_رحيل_الفقير".


 

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