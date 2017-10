الملياردير السعودي يرتدي قبعة "حيوان" للقاء المغنية ريهانا في لندن

ظهرت المغنية العالمية ريهانا أخيراً مع صديقها الملياردير السعودي حسن جميل، في العاصمة البريطانية لندن، حيث شُوهدا يغادران في الثانية فجر السبت الـ30 من سبتمبر/أيلول 2017، مطعماً صينياً تناولا فيه العشاء.



صحيفة The Sun البريطانية أفردت تقريراً عن الظهور النادر لديفا الغناء العالمية ذات الـ29 عاماً وجميل الذي يماثلها في العمر، جاء فيه أن "رؤيتهما معاً مجدداً أثبتت أنهما لا يزالان مرتبطين بعلاقتهما العاطفية التي بدأت مطلع العام الحالي، والتي استطاعا أن يبقياها بعيداً عن الأضواء".



وجاء في التقرير كذلك، أن الثنائي لم يلتقيا في العلن منذ أسابيع، حتى شوهدا وهما يغادران مطعم Park Chinois Chinese restaurant في لندن.

Rihanna and Hassan last night in London 🇬🇧 pic.twitter.com/NGVswdTfGg

— Rihanna Diva (@RihannaDiva) September 29, 2017