تفجير في حي الميدان جنوب دمشق.. هذه التفاصيل الأولى



استهدف تفجير "إرهابي" الإثنين حي الميدان الواقع في جنوب مدينة دمشق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأوردت الوكالة في شريط عاجل "معلومات أولية عن تفجير إرهابي في حي الميدان في مدينة دمشق".

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية القريبة من السلطات أن التفجير وقع بالقرب من مخفر للشرطة في الحي.

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "تفجير آلية مفخخة قرب قسم الشرطة، تبعها إقدام انتحاري على تفجير نفسه بحزام ناسف"، لافتاً في الوقت ذاته إلى معلومات عن "تفجير انتحاري آخر لنفسه بحزام ناسف عند مدخل قسم الشرطة".

وسبق أن تعرض قسم الشرطة في الميدان لتفجير انتحاري في 16 كانون الأول/ديسمبر 2016، حين دخلت إليه فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات مرتدية حزاماً ناسفاً، تم تفجيره عن بعد، ما أسفر عن وقوع إصابات وفق الإعلام الرسمي.