"الشارع سيكون لنا".. كاتالونيا تطالب بوساطة دولية مع مدريد وهذا ما طالب به رئيسها

طالب رئيس كاتالونيا كارليس بيغديمونت، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بوساطة دولية لحل الأزمة مع مدريد وبسحب كل قوات الأمن التي نشرتها السلطات الإسبانية في الإقليم غداة أعمال العنف التي تخللت الاستفتاء حول الاستقلال.

وقال في مؤتمر صحافي "من الضروري وجود طرف ثالث ويجب أن يكون دولياً لكي يكون فعالاً" مضيفاً أن حكومة كاتالونيا قررت "المطالبة بسحب كل قوات الشرطة التي نشرت في كاتالونيا بسبب هذا القمع".

وأثناء حديثه مع الصحافيين، نزل متظاهرون إلى شوارع برشلونة احتجاجاً على أعمال العنف وقطعوا الطرقات أمام حركة السير ورددوا "الشارع سيكون لنا على الدوام" وهي العبارة التي أصحبت شعار تحرك مؤيدي الاستفتاء.

ونزلت شرطة مكافحة الشغب الأحد إلى مراكز الاقتراع في برشلونة ومدن أخرى في كاتالونيا لمنع الناس من التصويت واستخدمت في بعض الأحيان الهراوات وأطلقت الرصاص المطاطي لتفريق الحشود.

وسبق أن حذرت مدريد قادة كاتالونيا الانفصاليين من إجراء الاستفتاء معتبرة إياه غير شرعي فيما خلص القضاء الإسباني إلى أنه غير دستوري.

وقال بيغديمونت إن إقليم كاتالونيا "كسب الحق بإعلان دولة مستقلة".

وأوضح للصحافيين الإثنين أن 73 من سكان كاتالونيا حتى الآن قدموا شكاوى رسمية ضد العنف الذي استخدمته الشرطة.

وأضاف "إنه أكبر يوم عنف مجاني شهدناه في السنوات الأربعين الماضية" مشيراً إلى أربعة عقود من الديمقراطية في إسبانيا.

وخلص إلى القول "هذا الأمر يجب ألا يحصل مجدداً ولا يمكن أن يبقى بدون عقاب".

