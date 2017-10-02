ما حقيقة براءة سعد لمجرد من تهمة الاغتصاب؟.. هكذا أجاب مدير أعماله

تداولت العديد من المواقع الإخبارية، أنباء تفيد ببراءة النجم المغربي، سعد لمجرد، من تهم الاغتصاب الموجهة له، إلا أن هذا يبدو غير صحيح.

ونفى مدير أعمال لمجرد، كريم أبي يغي، لموقع "سيدتي"، الأخبار التي تم تداولها قبل يومين عن صدور حكم براءة سعد وقرب عودته إلى المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويبدو أن أول من نشر إشاعة البراءة، كان موقع Mediapart الفرنسي، ليجد طريقه إلى المواقع العربية لاحقاً وينتشر على الشبكات الاجتماعية.

وقال أبي يغي لـ"سيدتي"، إن الحكم النهائي سيصدر بعد شهرين، وخلالهما ستعقد المحكمة أكثر من جلسة، ومن بعدها سيتم إصدار الحكم النهائي".

جدير بالذكر أن المغني الثلاثيني قد قضى في أحد السجون الفرنسية ما يقرب من 9 شهور بتهمة محاولة اغتصاب، ثم أطلق سراحه بكفالة وممنوع من مغادرة الأراضي الفرنسية حتى انتهاء قضيته.

وكان لمجرد قد أعلن عن موعد إطلاق أغنية جديدة من داخل السجن، تحمل اسم Let Go.