السلطات تعتقل شاعراً سعودياً قال عن أبناء المملكة أنهم "صم وبكم وعميان".. مغرّدون اتهموا الإمارات وراء اعتقاله

أودت مجموعة من التغريدات بالشاعر والراوي السعودي فواز غسيلان إلى داخل السجن، الخبر الذي كعادتها لم تؤكده السلطات واقتصر على ما نشره مغردون اليوم الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول.

أحد المغردين قال إنّ السلطات اعتقلت الغسلان من منزله بحائل شمالي الرياض، وآخرون ربطوا ذلك بما نشره الشاعر مؤخراً على صفحته بتويتر.

آخر تلك التغريدات نشرها قبل أيام ولمّح فيها إلى الأزمة الخليجية وتعامل شيوخ الإمارات مع قطر.

في معركة(خنور) عام 1304ه-1888م قام الشيخ جاسم ال ثاني بتأديب ال نهيان ولاتزال تسيطر على افكار ومشاعر شيوخ الامارات في تعاملهم مع قطر .. — الراوي فـواز الغسلان (@falghaslan111) September 19, 2017

وانتقد في تغريدة سابقة المغردين الذين لم يلتفتوا إلى تقرير السي آي إيه الرسمي والذي يثبت تورط الإمارات باختراق وكالة الأنباء القطرية، مضيفاً "صم، بكم، عميان".

مغردون اعتبروا أن تصريحاته الجريئة ضد الإمارات وراء اعتقاله.

لماذا لم تلتفت جيوش الهياط المغرده الى صدور تقرير السي اي ايه الرسمي والذي يثبت تورط الامارات بإختراق وكالة الانباء القطريه؟ صم بكم عميان — الراوي فـواز الغسلان (@falghaslan111) August 27, 2017

الشاعر فواز الغسلان اعتقل بأوامر من ابوظبي . — m.w🇶🇦🇩🇪 (@mw10100) October 1, 2017

ويأتي هذا التصعيد في ظل خلاف متصاعد بين السعودية وحلفاء لها من جهة، وقطر من جهة أخرى.

ودعا نشطاء سعوديون معارضون في المنفى إلى احتجاجات، لتحفيز المعارضة للأسرة الحاكمة.

ودائماً ما تنظر أسرة آل سعود الحاكمة إلى الجماعات الإسلامية على أنها أكبر تهديد لحكمها، في بلد لا يمكن فيه التهوين من شأن المشاعر الدينية، كما قتلت فيه حملة للقاعدة قبل نحو عشر سنوات مئات الأشخاص.

ورغم ارتفاع وتيرة الاعتقالات في صفوف علماء السعودية في الآونة الأخيرة، إلا أنها تعد امتداداً لسياسة متَّبعة منذ أكثر من عقدين، إذ يقبع في سجون المملكة بعض العلماء منذ أكثر من 22 عاماً دون محاكمة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قوائم بأسماء معتقلين، بينهم الداعية الشهير سلمان العودة، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص ليست لهم صلة واضحة بأنشطة الإسلاميين المتشددين أو تاريخ واضح مع المعارضة.