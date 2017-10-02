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السلطات تعتقل شاعراً سعودياً قال عن أبناء المملكة أنهم "صم وبكم وعميان".. مغرّدون اتهموا الإمارات وراء اعتقاله

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ASHSHAR
سوشال ميديا

أودت مجموعة من التغريدات بالشاعر والراوي السعودي فواز غسيلان إلى داخل السجن، الخبر الذي كعادتها لم تؤكده السلطات واقتصر على ما نشره مغردون اليوم الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول.

أحد المغردين قال إنّ السلطات اعتقلت الغسلان من منزله بحائل شمالي الرياض، وآخرون ربطوا ذلك بما نشره الشاعر مؤخراً على صفحته بتويتر.

آخر تلك التغريدات نشرها قبل أيام ولمّح فيها إلى الأزمة الخليجية وتعامل شيوخ الإمارات مع قطر.

وانتقد في تغريدة سابقة المغردين الذين لم يلتفتوا إلى تقرير السي آي إيه الرسمي والذي يثبت تورط الإمارات باختراق وكالة الأنباء القطرية، مضيفاً "صم، بكم، عميان".

مغردون اعتبروا أن تصريحاته الجريئة ضد الإمارات وراء اعتقاله.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خلاف متصاعد بين السعودية وحلفاء لها من جهة، وقطر من جهة أخرى.

ودعا نشطاء سعوديون معارضون في المنفى إلى احتجاجات، لتحفيز المعارضة للأسرة الحاكمة.

ودائماً ما تنظر أسرة آل سعود الحاكمة إلى الجماعات الإسلامية على أنها أكبر تهديد لحكمها، في بلد لا يمكن فيه التهوين من شأن المشاعر الدينية، كما قتلت فيه حملة للقاعدة قبل نحو عشر سنوات مئات الأشخاص.

ورغم ارتفاع وتيرة الاعتقالات في صفوف علماء السعودية في الآونة الأخيرة، إلا أنها تعد امتداداً لسياسة متَّبعة منذ أكثر من عقدين، إذ يقبع في سجون المملكة بعض العلماء منذ أكثر من 22 عاماً دون محاكمة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قوائم بأسماء معتقلين، بينهم الداعية الشهير سلمان العودة، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص ليست لهم صلة واضحة بأنشطة الإسلاميين المتشددين أو تاريخ واضح مع المعارضة.

 

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