إصدار: ar

مهند سيصبح أباً بعد شائعات طويلة عن العقم.. وهذا ما دفعه لإخفاء الخبر

تم النشر: تم التحديث:
PIC
social media

كشفت مواقع إخبارية أن مقربين من الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ، الشهير في العالم العربي بـ"مهند"، نقلوا أنباء مؤكدة عن حدث سعيد ينتظره قريبًا بعد طول انتظار

وذكر موقع Super Haber أن الممثل البالغ من العمر 33 عامًا يخفي نبأ حمل زوجته في اشهرها الثالث بسبب الحسد.

يذكر أن وسائل إعلام تركية سبق وأن نشرت تقاريرًا حول تاتليتوغ، إلى العلاج لدى طبيب مختص في محاولة منه الإنجاب من زوجته التي تكبره بـ 7 أعوام.



pic

وكان زواج تاتليتوغ من مواطنته مصممة الأزياء باشاك ديزار البالغة من العمر 39 قبل ما يقرب العامين، قد أثار الكثير من الجدل خاصة وأن أخباراً ترددت عن عدم تقبل عائلة تاتليتوغ لارتباط ابنهم بديزار التي سبق لها الزواج، وأن والدته على وجه الخصوص كانت معترضة على هذاالارتباط.

وبحسب موقع Galeri.acunn التركي فإن الزوجين يرغبان في الإنجاب بأسرع وقت ممكن.


Dogum gunun kutlu olsun sevgili... iyi ki dogdun... iyi ki varsin🙏

A post shared by Kivanc Tatlitug (@tatkvnc) on


أقيم زفاف تاتليتوغ وديزار في حفل بسيط في فبراير/شباط 2016 في العاصمة الفرنسية باريس، وقد دعي إليه عدد محدود من أفراد العائلتين والأصدقاء.

يذكر أن آخر عمل قام به تاتليتوغ كان مسلسل ”الشجاع والجميلة“ في بطولة جمعته مع الحسناء التركية توبا بيوكوستون المعروفة بـ "لميس"، وحقق العمل نجاحاً كبيراً في تركيا والوطن العربي.

 

التعليقات