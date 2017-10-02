"عشت حياتي في زي عسكري".. شاهد الزوجة الغامضة لزعيم كوريا الشمالية تغني من أجل الثورة

"عشت حياتي في زي عسكري بينما مر الزمان"، ظهرت ري سول جو، زوجة زعيم كوريا الشمالية على المسرح لتغني أغنية وطنية بحماس للجنود والثورة.

عرض برنامج السلطة الخامسة، الذي يقدمه يسري فودة عبر قناة دويتشه فيله DW، أغنية وطنية غنتها زوجة كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية وقد حرصت على ارتداء الزي الوطني لبلادها.











وكمعظم الأناشيد الوطنية الموجهة لإشعال الحماس جاءت كلمات الأغنية "عشت حياتي في زي عسكري، بينما مر الزمان، للحياة دروب كثيرة ولكنني سرت على درب الثورة، سار الجنود.. سار الجنود، ودرب انتصار الثورة يتألق".

ما غنته زوجة زعيم كوريا الشمالية لم يكن جديداً، فهي مطربة شهيرة في بلادها نجحت في خطف قلب الرجل الذي يثير الذعر في العالم نظراً لتاريخه الحافل بالمواقف غريبة الأطوار.

الزوجة الغامضة لكيم جونغ أون لم يعلن عنها بصورة صريحة، إلا أنها شوهدت أكثر من مرة في عدة مناسبات رسمية، وأطلق عليها لقب السيدة الأولى فجأة، رغم ظهورها السابق في مناسبات أخرى.