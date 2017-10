"ستموتون جميعاً الليلة".. هذا ما سمعته ناجيةٌ من هجوم لاس فيغاس قبل لحظاتٍ من إطلاق النار

قالت شابة أميركية ناجية من حادثة إطلاق النار التي استهدفت حفلاً موسيقياً في مدينة لاس فيغاس، إن امرأة قالت خلال الحفل "إنكم ستموتون جميعاً الليلة"، وذلك قبل 45 دقيقة من وقوع الهجوم.

Las Vegas concert attendee says a woman told her, “you’re all going to die tonight,” 45 minutes before shooting.pic.twitter.com/JjAvIiln1N

— Democrats for Trump (@YoungDems4Trump) October 2, 2017