هذا كل ما نعرفه عن مهاجم لاس فيغاس ومن يقف خلفه

قال قائد شرطة لاس فيغاس، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أنه لا يعتقد أن المشتبه به في الهجوم على صلة بأي جماعات متشددة.

وفي حين لم تكشف الشرطة معلومات تشير عن المهاجم أو الدافع وراء إطلاق النار واكتفت بالإعلان عن اشتباهها بإمرأة آسيوية كانت برفقة المهاجم وتدعى ماريلو دانلي، قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن المهاجم يبلغ من العمر 64 عاماً.

وكان مطلق النار موجوداً في الطابق الثاني والثلاثين في فندق وكازينو ماندالاي باي حيث كان هناك حفلة موسيقية بالقرب منه.

وأضاف مسؤول الشرطة أن "عناصر الشرطة توجهوا إلى المكان وقتلوا المشتبه به هناك. لقد مات" مضيفاً أنه تم التعرف على هويته وهو من سكان المدينة لكن بدون كشف اسمه.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH

— LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017