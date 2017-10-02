إصدار: ar

شاهد لحظة إطلاق النار على جمهور حفل موسيقي في لاس فيغاس

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David Becker via Getty Images

انتشرت على الشبكات الاجتماعية مقاطع فيديو تظهر لحظة فتح مسلح النار أثناء مهرجان لموسيقى الريف في فندق ماندالاي باي بمدينة لاس فيغاس الأميركية، مما أدى إلى مقتل 20 شخصاً على الأقل وجرح أكثر من مئة آخرين، إلى جانب تحييد المهاجم.

وأعلنت شرطة لاس فيغاس، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017 مقتل المهاجم، مشيرة إلى أنه أميركي ونفذ الهجوم بمفرده.

وقال جوزيف لومباردو، قائد شرطة لاس فيغاس في إفادة صحفية، إن المشتبه به أميركي من سكان لاس فيغاس وشن الهجوم بمفرده لكن السلطات تبحث عن امرأة ملامحها آسيوية قالت الشرطة إنها صاحبت المشتبه به.

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Las Vegas
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  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

  • أكثر من 20 قتيلاً في لاس فيغاس.. المهاجم فاجأ جمهور حفل موسيقي بوابل من إطلاق النار

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