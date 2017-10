شاهد لحظة إطلاق النار على جمهور حفل موسيقي في لاس فيغاس

انتشرت على الشبكات الاجتماعية مقاطع فيديو تظهر لحظة فتح مسلح النار أثناء مهرجان لموسيقى الريف في فندق ماندالاي باي بمدينة لاس فيغاس الأميركية، مما أدى إلى مقتل 20 شخصاً على الأقل وجرح أكثر من مئة آخرين، إلى جانب تحييد المهاجم.

وأعلنت شرطة لاس فيغاس، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017 مقتل المهاجم، مشيرة إلى أنه أميركي ونفذ الهجوم بمفرده.

وقال جوزيف لومباردو، قائد شرطة لاس فيغاس في إفادة صحفية، إن المشتبه به أميركي من سكان لاس فيغاس وشن الهجوم بمفرده لكن السلطات تبحث عن امرأة ملامحها آسيوية قالت الشرطة إنها صاحبت المشتبه به.

Video courtesy of Drew Akioshi. He was attending the concert at mandalay bay when shooting started. pic.twitter.com/mbyh9Y387q

