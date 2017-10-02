فيديو لعملية إنقاذ جماعي مذهلة لطفل من أسفل عجلات سيارة

رصدت مقاطع فيديو وقوع طفل تحت عجلات سيارة صدمته بقوة، لكن الطفل نجا بأعجوبة بفضل مساعدة الناس في الشارع.

وذكرت وسائل إعلام صينية، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أن الحادث وقع في مقاطعة هونان شرقي الصين، عندما كان الطفل يهم بعبور الشارع، فإذا بسيارة تصدمه وتحاصره بين عجلاتها.

وأظهر فيديو نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عشرات من المارة يهبون من أجل رفع السيارة، موزعين أنفسهم بين من قام برفع السيارة ومن سحب الطفل من تحتها.

وبدا أن الطفل البالغ من العمر 7 سنوات بصحة جيدة ولم يصب سوى برضوض طفيفة.