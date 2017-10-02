التقى طليقته وقبَّلها بعد أيام من طلاقهما.. الفضائح تتوالى على التركي مراد باش أوغلو المتَّهم بسفاح القربى وهذا ما ينتظره‎

يبدو أن اسم الفنان التركي مراد باش أوغلو الشهير عربياً بـ"سنان"، والذي فجر مؤخراً قنبلة داخل الأوساط الفنية بعلاقته مع ابنة أخيه، لن يفارق وسائل الإعلام التركية قريباً.

فقد كشفت صحيفة Posta المحلية أن الفنان التركي قد شوهد مع طليقته على أحد سواحل مدينة بودروم في تركيا وهو يبادلها القبل ويمسك بيدها بعد أسابيع قليلة على طلاقهما رسمياً.

وبحسب الصحيفة فقد تفقد 3 حراس شخصيين للفنان التركي محيط منزله قبل خروجه مع زوجته إلى الساحل بدقائق خشية تواجد صحفيين أو جماهير غاضبة من تصرفات الفنان.

وأنجب الثنائي طفلاً واحداً يبلغ من العمر حالياً 14 عاماً قبل أن تعصف بعلاقتهما الطويلة فضيحة ارتباط مراد بابنة أخيه وتجبرهما على الانفصال.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة حرييت التركية أن باش أوغلو الذي قد يواجه عقوبة الحبس لمدة سنة كاملة كما طالبت المحكمة، قام بإنشاء حساب على موقع عالمي للتعارف مستخدماً اسماً مستعاراً. وظهر الفنان في الصورة التي نشرتها الصحيفة عاري الصدر منتحلاً شخصية رجل إسباني يدعى أليخاندرو هيرناندي ويبلغ من العمر 43 عاماً.

وكتب الفنان في زاوية التعريف في الحساب "تطلقت ولدي طفل"، وهو ما لفت انتباه الصحيفة، حيث تطلق الفنان قبل أسابيع قليلة بالفعل.

وعبر الفنان عن رغبته في إقامة صداقات جديدة عبر الموقع، داعياً مستخدميه الراغبين بالتعرف على أصدقاء من ثقافات جديدة، بالتواصل معه. والتزم الفنان الصمت ولم يعلق على ما جاء في الخبر، وهو ما اعتبره البعض دليلاً على ملكيته للحساب.

وكانت محكمة تركية قد منعت الفنان مراد باش أوغلو من السفر إثر انتشار صور تجمعه بابنة شقيقه وهما في أوضاع مخلة على متن يخت في مدينة بودروم جنوبي تركيا. وكذب الفنان الصور في البداية وأكد أن الفتاة التي كانت برفقته ليست ابنة شقيقه، لكن المحكمة قررت قبول الدعوة المقدمة ضده لممارسة فعل فاضح وخدش الحياء العام وحددت شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017، موعداً لبدء جلسات المحاكمة.

وعرف الفنان باش أوغلو في الوطن العربي بعد مشاركته في بطولة مسلسل "رائحة الفرولة"، بدور سنان والذي حقق نجاحاً واسعاً في تركيا والعالم العربي.