لعنة سامسونغ تصيب جهاز آبل الجديد.. هذه تفاصيل "انفجار" بطارية آيفون 8 بلس

هل أصابت لعنة سامسونغ نوت 7 جهاز آيفون الجديد؟ فقد أعلنت وسائل إعلام غربية عن وقوع تلف في جهازين من آبل الجديد 8 بلس، بعد أن ادعى مستخدم تايواني وآخر ياباني أن هاتفيهما تصدعا خلال الشحن.

التفاصيل وحسب ما نشرها موقع إنتر ناشيونال بيزنس تايمز الأميركي نقلاً عن وسائل إعلام تايوانية وصينية، تقول إن إحدى السيدات، تدعى "ووز" قامت بشراء جهاز آيفون 8 بلس 64GB ذهبي اللون، وبعد 5 أيام، لاحظت أن اللوحة الأمامية كانت تنتفخ إلى الخارج مع تصدع في جانبي الجهاز.

وأفادت السيدة أن الحادث وقع بعد 3 دقائق من وضع الهاتف على الشاحن.

iPhone 8 Plus reportedly splits open while charging, another claimed to arrive in same state https://t.co/hsszeogIng pic.twitter.com/aiCMMekPgv — 9to5Mac  (@9to5mac) September 29, 2017

وأفادت تقارير تايوانية في وقت لاحق أن جهاز السيدة "ووز" تمت إعادته لمزود المبيعات الذي بدوره قام بإرجاعه إلى شركة آبل لإجراء تحقيق حول الحادث.

في حالة أخرى، فقد شهدت اليابان شكوى مماثلة من أحد مستخدمي آيفون 8 بلس، حيث واجه المشكلة ذاتها، وقام بنشر عدد من الصور التي تظهر انتفاخ الشاشة وحدوث شرخ في جوانب الهاتف.

يقول موقع إنتر ناشيونال بيزنس تايمز الأميركي إن بعض وسائل الإعلام تتحدث عن انفجار آيفون 8 بلس، لكن صور الهاتف لا تظهر أي علامات حروق أو انفجار.

وفي تقارير غير مؤكدة ذكرت وسائل إعلام أن الشركة المصنعة لبطاريات آيفون 8 هي نفسها التي صنعت بطارية جهاز سامسونغ نوت 7، وهو الذي شهد حوادث انفجار عديدة وسبب مشكلة كبيرة وخسارة باهظة للشركة، بحسب ما ذكر موقع The Next Web.