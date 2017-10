لعنة سامسونغ تصيب جهاز آبل الجديد.. هذه تفاصيل "انفجار" بطارية آيفون 8 بلس

هل أصابت لعنة سامسونغ نوت 7 جهاز آيفون الجديد؟ فقد أعلنت وسائل إعلام غربية عن وقوع تلف في جهازين من آبل الجديد 8 بلس، بعد أن ادعى مستخدم تايواني وآخر ياباني أن هاتفيهما تصدعا خلال الشحن.

التفاصيل وحسب ما نشرها موقع إنتر ناشيونال بيزنس تايمز الأميركي نقلاً عن وسائل إعلام تايوانية وصينية، تقول إن إحدى السيدات، تدعى "ووز" قامت بشراء جهاز آيفون 8 بلس 64GB ذهبي اللون، وبعد 5 أيام، لاحظت أن اللوحة الأمامية كانت تنتفخ إلى الخارج مع تصدع في جانبي الجهاز.

وأفادت السيدة أن الحادث وقع بعد 3 دقائق من وضع الهاتف على الشاحن.

iPhone 8 Plus reportedly splits open while charging, another claimed to arrive in same state https://t.co/hsszeogIng pic.twitter.com/aiCMMekPgv

