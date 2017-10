إطلاق نار عنيف في حفل بـ"لاس فيغاس" الأميركية وسقوط قتلى وجرحى (شاهد)

أفادت الشرطة الأميركية بورود معلومات عن إطلاق نار من فندق وكازينو ماندالا باي في لاس فيغاس غرب الولايات المتحدة مساء الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وأعلن متحدث باسم مستشفى في لاس فيغاس، "مقتل شخصين على الأقل وإصابة 24 بأعيرة نارية فيما يبدو".

وانتشرت الشرطة بشكل كثيف على الجادة الرئيسية في لاس فيغاس.

Video courtesy of Drew Akioshi. He was attending the concert at mandalay bay when shooting started. pic.twitter.com/mbyh9Y387q

وكتبت الشرطة في تغريدة لها على تويتر: "نحقق حول معلومات بوجود رجل يطلق النار بالقرب أو على مشارف كازينو ماندالا باي".

هذا وانتشرت على تويتر تغريدات تقول إن مسلحين يطلقون النار أثناء حفل موسيقي في لاس فيغاس وبأنه قد سقط ضحايا.

Witnesses say more shooters possibly spotted at other hotels in the area. This is horrifying- please pray for our beautiful city. #lasVegas

— Michelle Velez (@MichelleNews3LV) October 2, 2017