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إطلاق نار عنيف في حفل بـ"لاس فيغاس" الأميركية وسقوط قتلى وجرحى (شاهد)

 |  وكالات
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LAS VEGAS
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أفادت الشرطة الأميركية بورود معلومات عن إطلاق نار من فندق وكازينو ماندالا باي في لاس فيغاس غرب الولايات المتحدة مساء الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وأعلن متحدث باسم مستشفى في لاس فيغاس، "مقتل شخصين على الأقل وإصابة 24 بأعيرة نارية فيما يبدو".

وانتشرت الشرطة بشكل كثيف على الجادة الرئيسية في لاس فيغاس.

وكتبت الشرطة في تغريدة لها على تويتر: "نحقق حول معلومات بوجود رجل يطلق النار بالقرب أو على مشارف كازينو ماندالا باي".

هذا وانتشرت على تويتر تغريدات تقول إن مسلحين يطلقون النار أثناء حفل موسيقي في لاس فيغاس وبأنه قد سقط ضحايا.

فيما أوردت صحيفة "لاس فيغاس صن"، أن عدة أشخاص من بينهم شرطي تعرضوا لإطلاق نار بالقرب من حفل موسيقي في الهواء الطلق في المكان.

 

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