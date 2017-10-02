السعودية: هذا شرط حصول المرأة على رخصة قيادة فوراً

كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور في السعودية، العقيد طارق الربيعان، الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عن إمكانية استخراج رخصة قيادة سعودية للمرأة بشكل فوري، في حال امتلاكها رخصة من أي دولة معترف بها نظاماً.

وقال الربيعان، في تصريح تلفزيوني لقناة "الإخبارية" السعودية، "في حال امتلاك المرأة رخصة من دولة معترف بها نظاماً سوف تستخرج رخصة سعودية فوراً بعد تطبيق القرار"، مؤكداً مساواة الذكور والإناث في كافة قرارات الإدارة العامة للمرور.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، أمراً ملكياً بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من العام المقبل، لتُنهي السعودية بذلك حظراً مفروضاً يعود إلى عقود.

وصدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.