الملياردير ريتشارد برانسون أول المستثمرين في ساحل البحر الأحمر بالسعودية.. هذا ما قاله عن المشروع الضخم للمملكة



قام الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون بزيارة السعودية التي تسعى إلى تطوير قطاعها السياحي في إطار خطة لإعادة هيكلة اقتصادها بغية التقليل من اعتمادها على النفط، حسبما أعلنت الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017، السلطات السعودية.

وتعهد مؤسس مجموعة "فيرجن" الاستثمار في مشروع سياحي كبير على البحر الأحمر بعد زيارته جزراً ساحلية وموقع "مدائن صالح" الأثري، وفقاً لوزارة الثقافة والإعلام.

وقال برانسون في بيان "إنها مرحلة مدهشة من تاريخ البلاد".

وكانت السعودية أعلنت في الأول من آب/أغسطس إطلاق "مشروع البحر الأحمر" السياحي الضخم من خلال تحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية، ما سيؤدي إلى إيجاد 35 ألف فرصة عمل.

وسيتولى صندوق الاستثمارات العامة تمويل المشروع قبل فتح المجال أمام مستثمرين أجانب، على غرار برانسون.

وكانت السلطات أعلنت في 27 أيلول/سبتمبر بواسطة صندوق الاستثمارات العامة إطلاق مشروع آخر في كورنيش جدة الواجهة البحرية للمدينة الواقعة في غرب المملكة.

وتقدر كلفة مشروع "جدة داون تاون الجديدة" بـ 18 مليار ريال سعودي (4 مليارات يورو) مع 36 ألف فرصة عمل بحسب بيان رسمي.

ويهدف المشروع إلى بناء 12 ألف وحدة سكنية ستخصص لإقامة 58 ألف شخص، وكذلك محلات ومراكز ترفيهية.

وتندرج هذه المشاريع ضمن إطار خطة إصلاحات اقتصادية شاملة عنوانها "رؤية 2030" التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتقليل من الاعتماد على عائدات النفط.