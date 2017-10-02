الجولاني قائداً مؤقتاً لهيئة "تحرير الشام".. وهذا مصير قائدها السابق



أعلنت هيئة تحرير الشام استقالة قائدها العام أبي جابر الشيخ من منصبه، وتكليف القائد العسكري أبي محمد الجولاني بتسيير أمور الهيئة في الوقت الراهن.

وقالت الهيئة في بيان رسمي نشرته عبر مواقع التواصل، إن الهيئة بعد انعقاد مجلس الشورى وحضور المجلس الشرعي، قبلت استقالة الشيخ وجرى تعيينه رئيساً لـ"الشورى".

وشهدت هيئة تحرير الشام سلسلة تصدعات كبيرة كان آخرها ما جرى أمس الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وإعلان "كتائب ابن تيمية" في مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي انشقاقها عن الهيئة.

وكان أبو جابر الشيخ تولى قيادة الهيئة بعد إعلان مجموعة من الفصائل الإسلامية وأبرزها "فتح الشام" وحركة نور الدين زنكي الاندماج لكن الائتلاف ضعف بعد حدوث عدة انشقاقات كان أبرزها للزنكي وجيش الأحرار وكتائب ابن تيمية وإعلان عدة شخصيات قيادية فيها استقالتهم منهم عبد الله المحيسني والشيخ مصلح العلياني.

وأبو جابر الذي قاد حركة أحرار الشام بعد مقتل قادة الصف الأول عام 2014، انشق مطلع هذا العام عن الحركة وتسلم قيادة "تحرير الشام" منذ تأسيسها.