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مارك زوكربرغ يطلب الصفح من الجمهور عما بدر من فيسبوك يوم العيد اليهودي.. هذا ما اعتذر عنه

 |  رويترز
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MARK ZUCKERBERG
Drew Angerer via Getty Images

طلب مؤسس فيسبوك والرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربرغ الصفح عن الأساليب التي تم بها استخدام الموقع لتقسيم الناس في منشور بثه على فيسبوك في نهاية عيد الغفران (يوم كيبور) يوم السبت.

وقال زوكربرغ في منشوره "أطلب الصفح عن الأساليب التي تم بها استخدام موقعي لتقسيم الناس بدلاً من جمع شملهم وسأعمل نحو عمل أفضل".

ولم يشر زوكربرغ لقضايا بعينها في رسالته في الوقت الذي تخضع فيه فيسبوك وشركات تكنولوجيا أخرى لفحص دقيق في تحقيق أميركي حول احتمال تورط روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

وقال فيسبوك في 6 سبتمبر/أيلول إنه عثر على عملية يحتمل أن يكون مقرها روسيا أُنفق خلالها 100 ألف دولار أميركي على آلاف الإعلانات للترويج لرسائل سياسية واجتماعية مثيرة للانقسام خلال فترة امتدت لعامين حتى مايو/أيار.

وقال فيسبوك الذي يعد شبكة التواصل الاجتماعي المهيمنة إن 3000 إعلان و470 حساباً وصفحة "زائفين" نشروا وجهات نظر استقطابية حول مواضيع من بينها الهجرة والعرق وحقوق المثليين.

 

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