صدم شرطياً ورفعه 5 أمتار في الهواء.. كندا تكشف هوية منفِّذ الهجوم في إدمنتون: طالب لجوء عربي وهذه تفاصيله

أعلنت الشرطة الاتحادية الكندية أن الرجل الذي يُشتبه بأنه هاجم شرطياً بسكين قبل أن يدهس أربعة أشخاص بشاحنة صغيرة الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017، في إدمنتون بغرب كندا، هو طالب لجوء صومالي.



والرجل البالغ الثلاثين من العمر، والذي عرّفت عنه وسائل إعلام محلية بأنه عبد الهادي حسن شريف، كان معروفاً لدى أجهزة الاستخبارات.

وقال مارلين دوغران مساعد مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية إن المشتبه به صومالي كان تقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي "يمكننا التأكيد أن شكوى كانت قد قُدّمت في العام 2015" ضد هذا الرجل.

ولم يؤكد دوغران اسم المشتبه به، لكنه أوضح أن أجهزة الاستخبارات كانت قد استمعت إلى إفادته في 2015 بإطار تحقيق حول خطر اعتداءات يقف وراءها أشخاص متطرفون يتبنون أفكاراً جهادية.

وتابع دوغران أنه على إثر الاستماع إليه في العام 2015 "لم يكن هناك دليل كاف لملاحقته بتهم إرهابية".

ولفت مساعد مفوض الشرطة أنه في ذلك الوقت "لم يتم اعتبار المشتبه به على أنه تهديد بالنسبة إلى كندا".

ومساء السبت، قام المشتبه به على متن شاحنة صغيرة بقلب حاجز مرور حديدي، قبل أن يصدم بقوة شديدة شرطياً كان متمركزاً في المكان ما أدى إلى رفعه نحو خمسة أمتار في الهواء، حسب ما نقلت كاميرا مراقبة في المكان.

كما قال قائد شرطة إدمنتون رود كنكت في مؤتمر صحافي إن "المشتبه به كان يقوم عمداً بصدم المشاة في الأماكن المخصصة لهم أو على الأرصفة" ما أدى إلى وقوع أربعة جرحى أيضاً في مكانين مختلفين.

وندد رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو الأحد بـ"الاعتداء الإرهابي" الذي وقع في إدمنتون.

وانضم العديد من الكنديين إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما اعتقل آخرون بينما كانوا يهمون بالتوجه إلى سوريا أو العراق.

وتشارك كندا في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ومع أنها سحبت مقاتلاتها من التحالف، إلا أن قوات خاصة كندية لا تزال منتشرة في العراق وتقوم خاصة بأعمال تدريب.