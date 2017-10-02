رئيس إقليم كاتالونيا مستبقاً الإعلان عن النتائج الرسمية للاستفتاء: فزنا بحق تأسيس دولة مستقلة عن إسبانيا

قال رئيس إقليم كتالونيا، كارلس بيغديمونت، إن الإقليم "فاز بحق أن يكون دولة مستقلة" عن إسبانيا، دون أن يوضح ما إذا كان تصريحه هذا مبنياً على نتائج استفتاء الانفصال أم لا، والذي أجري الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

ومتحدثاً عبر التلفزيون من مدينة برشلونة، عاصمة الإقليم، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، أضاف بيغديمونت: "اليوم كتبت الدولة الإسبانية صفحة مخجلة أخرى في تاريخها مع كاتالونيا"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وسعت الشرطة الإسبانية، الأحد، إلى منع إجراء الاستفتاء، الذي قضت المحكمة العليا في إسبانيا بعدم شرعيته؛ الأمر الذي قاد إلى اشتباكات من الناخبين أسفرت عن إصابة 844 منهم، حسب وزارة الصحة في الإقليم، و33 من عناصر الأمن، حسب وزارة الداخلية الإسبانية.

ولفت بيغديمونت في هذا الصدد، إلى أنه سيقدم طلباً للاتحاد الأوروبي للنظر فيما سمَّاه بـ"انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الشرطة اليوم" في كاتالونيا.

ويطالب إقليم كاتالونيا، بالانفصال عن الحكومة المركزية، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليماً تتمتع بحكم ذاتي في البلاد.

وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كم مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على 4 مقاطعات، هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطرغونة.